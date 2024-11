El Ágora y el Fórum tendrán nuevos directores en los próximos días

La noticia de que el gerente del Consorcio de Promoción de la Música, Andrés Lacasa, abandona su puesto, saca a colación otros importantes cargos de directivo de instalaciones culturales de la ciudad que llevan mucho tiempo vacantes. Especialmente en dos edificios que son también instituciones de la ciudad, el Fórum Metropolitano y el Ágora. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que es cuestión de días que estas vacantes se cubran.



Con ese fin, se ha abierto un proceso de selección y se están examinando los currículums de los candidatos para escoger el perfil más adecuado para dirigir estos centros culturales. Tanto el Fórum como el Ágora albergan a lo largo del año gran cantidad de exposiciones, conciertos y otros eventos, además de alojar en su interior bibliotecas, oficinas y otros servicios muy requeridos a diario por el público coruñés.

Las autoridades colaboran en los reemplazos en el caso del Consorcio de la Música y del teatro Colón



Otro puesto que también lleva vacío mucho tiempo es el del teatro Colón, que había ocupado Bettina Kohlhaas. Será necesario sacar la plaza a concurso, algo que realizarán de forma coordinada el Ayuntamiento y la Diputación, puesto que no ha que olvidar que el ente provincial es el propietario del edificio, aunque sea el Ayuntamiento el que se encargue de gran parte de la programación.



Es algo parecido a lo que va a pasar con el Consorcio de la Música, donde el Ayuntamiento pactará con la Xunta la búsqueda de un sustituto. A fin de cuentas, aunque el Gobierno local siempre recuerda que el autonómico adeuda cinco millones al consorcio, ambas partes están condenadas a entenderse en este asunto. Xunta, Diputación y Ayuntamiento están bastante alineados en estas cuestiones.



Críticas



Quien no está en sintonía es la oposición, que ha sido muy crítica. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, señaló que ha pasado con el Consorcio de Turismo, “donde también se fue el gerente en el mes de febrero y a día de hoy no hay uno nuevo a pesar de la pérdida de pasajeros, frecuencias y perdiendo compañías en Alvedro. Me gustaría que nombraran un nuevo gerente. Primero que lo encuentren de la capacidad y la profesionalidad del señor Lacasa; segundo, espero que lo nombren pronto, el Consorcio no puede estar sin gerente”.



Lorenzo manifiesta su preocupación “porque no haya un proyecto cultural en esta ciudad. ¿Dónde está? Hay mucho concierto, pero ¿dónde está el talento coruñés?”. Según él, se está marchando a otras ciudades porque aquí no encuentran trabajo ni oportunidad para desarrollar ese talento.