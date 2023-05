Los agentes de la ley estudian el problema del suicidio entre sus filas en A Coruña

El sindicato Jusapol organizó unas charlas informativas en colaboración con los sindicatos Jucil y CSIF sobre el problema de suicidio. En ellas participaron 170 agentes entre la modalidad presencial y online y expertos en suicidios, como el jefe del gabinete psicológico de prevención de suicidios de la DGP, como con psicólogos expertos de la Guardia Civil, además de psicólogos del sindicato Jupol. "Dada la lacra del suicidio en las FCS, desde Jupol vemos necesario promover estas charlas informativas. Se trata de dar una formación básica para que en la medida de los posible puedan detectar conductas de sus propios compañeros y, en caso de urgencia tener unas pautas básicas sobre cómo actual. También se nos han dado herramientas para afrontar los problemas y presiones a nivel individual para no llegar nunca al límite emocional", señaló Miguel Diz secretario regional de Jupol en Galicia.

Una de las particularidades de este fenómeno en los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es el método que emplean los suicidas: tanto en la Policía Nacional como en la Policía Local y Guardia Civil, en en el 85% de los casos, es el arma de fuego reglamentaria o particular. "Lo que ocurre con eso es que apenas hay intentos de suicidio, todos son suicidios consumados, es muy rato que se quede en un intento", señaló el psicólogo clínico Javier Jiménez, quien advierte que existen casos que no llegan a su conocimiento, debido a la Ley de Sanidad: "Tenemos una media de nueve suicidios al año. A los agentes no los matan, se mueren".

Algunos años, la tasa es superior a la media nacional de suicidios, que ya es elevada, sobre todo en Galicia y Asturias. En parte, puede deberse a la tensión propia del trabajo policial, como intervenciones dramáticas o los traslados, que provocan desarraigo, o al hecho de que la tasa de suicidio es mayor en la población masculina, y más del 80% de los miembros de las fuerzas policiales son hombres.

Aunque se ha avanzado mucho en apoyo psicológico, todavía queda mucho por hacer. Cuando se produce una tragedia, profesionales como Jiménez acuden al lugar para atender a los familiares o amigos y también para tratar de averiguar las causas. "No se investiga, y no se puede crear un programa de prevención de suicidios sin investigar las causas", advierte. Por otro lado, las redes sociales han contribuido a derribar el tabú del suicidio, pero muchos agentes se niegan a pedir la baja psicológica porque eso implica que les retiren el arma. "Es necesario buscar una alternativa", señala el experto.