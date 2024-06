Afundación inaugura una muestra con 40 obras de arte de la colección del Parlamento gallego

La sede de Afundación de A Coruña acogió este jueves la inauguración de la exposición ‘A nosa arte. Colección do Parlamento de Galicia’, que presenta una selección de 40 obras de las 300 de arte gallego que conforman la Colección del Parlamento. La muestra recorre las diferentes etapas históricas que, a lo largo de los últimos cien años, han configurado las tendencias artísticas adoptadas en Galicia. La exhibición podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto de lunes a sábado en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas.



El acto de inauguración contó con la presencia del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez González; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; el presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo; Carlos Valle, unas de las tres personas que han comisionado la muestra; y Marité Valles, coordinadora del Área de Cultura de Afundación.



La muestra, en la que también colaboran la Xunta de Galicia y la Real Academia Galega de Belas Artes, se caracteriza por su vocación de difusión de algunas de las piezas de los creadores más emblemáticos de Galicia, como Luís Seoane, Urbano Lugrís, Alfonso Abelenda, Peteiro, Correa Corredoira, o nombres más contemporáneos como Víctor Mejuto o Noemí Otamendi. “Esta exposición permite ao público acceder ás pezas de arte do noso Parlamento, que son, en realidade, as pezas de arte que articulan o devir artísitico da última centuria”, resaltó la coordinadora del área de Cultura de la entidad, Marité Cores. “Con esta mirada complementaria é coa que se nos anima a participar desta exposición, na que o persoal e o colectivo conviven para mergullarnos nun discurso que nos anima a identificarnos como unha sociedade cohesiva, pero en permanente mudanza”, continuó la coordinadora.



Por su parte, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, destacó que la exposición “é a mellor colección pública de arte galega contemporánea” y agradeció a los artistas “a súa xenerosidade”. “Nos últimos anos incorporamos moitísimas obras e teño que dicir que no momento da negociación co artista para mercar a obra o prezo foi un asunto que pasou coma un algodón”,resaltó Santalices. “Moitas das obras que compramos foron nalgúns casos un 60 ou 70% máis baratas do que realmente era o custe orixinal”.

Según el presidente del Parlamento gallego, “unha parte da nosa colección está mercada, outro en depósito a expensas de que o Parlamento poida abordar unha compra e outra son doazóns dos artistas”. “En esa liña seguiremos na medida que nos permitan as nosas posibilidades”, concluyó Santalices. En este sentido, el presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana, estimó positivamente la iniciativa del Parlamento y animó a Santalices “ a continuar polo mesmo camiño”. “É un luxo poder contemplar unha exposición coma esta neste tipo de circunstancias”, expresó Quintana.



La exposición está incluida en el programa solidario ‘Cultura por Alimentos'. que Afundación desarrolla en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal). El público podrá donar alimentos no perecederos al acceder a la visita en los contenedores dispuestos para tal fin