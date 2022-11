El aeropuerto de A Coruña, el único en Galicia que mejora sus números tras el verano

El aeropuerto de A Coruña todavía no ha logrado acercarse a las cifras de tráfico de pasajeros registradas en 2019, pero sus números mejoran con el paso de los meses. Es, además, el único aeródromo gallego que obtiene mejores cifras en los meses posteriores al verano, logrando su pico más alto este año en octubre, cuando rozó los 100.000 viajeros. Septiembre tampoco se queda atrás, y es que 98.339 personas utilizaron la terminal para desplazarse.



En total, Alvedro acumula cuatro meses consecutivos de mejora en sus datos. Por el contrario, tanto Lavacolla como Peinador siguen la senda contraria y van de más a menos y desde agosto sus estadísticas indican que el tráfico de pasajeros es menor. Es aquí donde se abren dos vertientes que explican lo que está pasando en Alvedro. Por una parte, el itinerario del aeropuerto en invierno facilita los viajes de negocios a Madrid, que habitualmente se realizan en el mismo día, en detrimento de Lavacolla, que desde este mes de noviembre ha perdido la posibilidad de aterrizar en la capital española a primera hora de la mañana, dejando paso a buscar una alternativa en AVE o en otro aeropuerto de Galicia.



Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto otorgan, por lo tanto, protagonismo a la ruta con Madrid, “que es menos demandada en verano y, teniendo en cuanta el peso que tiene en el aeropuerto, incide de manera directa en el hecho de que las estadísticas sean ahora mejores”. La terminal coruñesa cuenta con dos opciones en la temporada invernal para partir antes de las 09.00 horas, por lo que la llegada a Madrid es posible antes de las 10.00. En concreto, Iberia ofrece volar todos los días, menos los domingos, a las 06.30 horas desde Alvedro, con llegada a la capital a las 07.50. Air Europa, por su parte, despega a las 08.35 horas todos los días de la semana, para aterrizar a las 09.45. Los usuarios disponen, también, de otro enlace operado por Iberia a las 09.20, aunque la llegada se retrasaría hasta las 10.40 horas.



En la terminal de Santiago de Compostela, los trabajadores que tienen que viajar hasta Madrid afrontan un panorama muy diferente desde este mes. Con los cambios realizados por las aerolíneas, la partida desde la capital gallega se pospone hasta las 09.15 con Iberia Express, excepto martes y sábados, que el primer enlace sale a las 13.30 horas.



Hasta noviembre, la primera opción para viajar tenía lugar a las 06.50 horas con un vuelo de Ryanair, pero ahora ya no se pueden reservar plazas para estar ruta, que tomaba tierra en Madrid a las 08.00 de la mañana. Ahora, con el primer vuelo de la mañana a las 09.15, las personas que se desplazan por trabajo no llegan a su destino hasta las 10.35, perdiendo parte de la jornada matinal.

Diferencias



Otro de los motivos que dan sentido a la diferencia entre Alvedro y los otros dos aeródromos gallegos es que las rutas de A Coruña están desestacionalizadas, a excepción de una –Menorca–. Peinador, sin embargo, pasó de catorce a cinco destinos directos desde verano. Además, Lavacolla concentra casi todos los vuelos chárter y especiales que lanzan las agencias de viajes, algo prácticamente inexistente en la terminal coruñesa, donde solo hay pequeñas excepciones como el vuelo especial a Luxor (Egipto) que tendrá lugar el 12 de diciembre.



Si esta situación se prolonga, Alvedro continuará mejorando sus datos, sobre todo con la llegada, a finales de marzo del próximo año, de los tres nuevos destinos internacionales –Ámsterdam, Ginebra y Milán– y la posible recuperación de la ruta a Sevilla, que, junto a Lisboa, es uno de los objetivos del Ayuntamiento y del Consorcio de Turismo.

Turkish Airlines



La aerolínea Turkish Airlines volvió a mencionar hace unos días que el aeropuerto de A Coruña continúa en el mapa de sus destinos potenciales para sumar a su ‘hub’ de Estambul. El objetivo de la compañía turca es ser la que más destinos ofrezca en el mundo y el vuelo a la ciudad turca facilitaría las conexiones con Asia y otros continentes.



No es la primera vez que Turkish Airlines muestra interés en Alvedro, y probablemente no sea la última, pero lo cierto es que con el paso de los años esta disposición nunca se tradujo en una conexión aérea establecida entre ambas ciudades. Desde el año 2015, la aerolínea planea abrir una conexión con la ciudad. En 2014 anunció que se instalaría en Galicia, pero optó por Santiago. En 2019 A Coruña llegó a estar a la venta en la web de Turkish Airlines, pero no como destino directo.