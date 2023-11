El aeropuerto de A Coruña registró la tercera mejor temporada alta de su historia

El aeropuerto de A Coruña superó en octubre la barrera del millón de pasajeros, una cifra “mágica”, según indicó esta semana la alcaldesa, Inés Rey. Las nuevas rutas internacionales y la apuesta de compañías como Volotea, Easyjet y Binter hicieron posible un hecho que, desde 2019, ejercicio récord, parecía inalcanzable. Con los datos sobre la mesa, Alvedro, además, registró la tercera temporada más alta de su historia, que en el sector aeroportuario va desde abril hasta octubre. Con 779.987 pasajeros entre estos meses, solo los años 2007 y 2019 sumaron una cifra mayor, con 815.854 y 852.946 respectivamente.



La terminal coruñesa superó los 100.000 viajeros mensuales desde marzo, cuando comenzaron a operar las rutas internacionales a Milán y Ginebra. . Cuatro años han tenido que pasar para que el aeródromo coruñés llegase al ansiado millón: 2019 fue un ejercicio de récord, después llegó la pandemia y, junto a ella, la fuga de rutas y de la única base que tenía Alvedro, la de Vueling. A falta de dos informes más, pertenecientes a los meses de noviembre y diciembre, las estadísticas de AENA ya hacen prever que la terminal de A Coruña se quedará cerca del récord prepandemia, que sumó alrededor de 1.200.000 pasajeros.

Bilbao



El futuro es “incierto”, según los profesionales de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto. De no llevarse a cabo la instalación de la base de Volotea en el aeropuerto, explican, “podrían peligrar otras conexiones que opera la aerolínea, como Málaga y Valencia”. Sobre esta cuestión, el presidente del Consorcio de Turismo, Gonzalo Castro, señaló este fin de semana que “desde el Gobierno municipal se está trabajando en el refuerzo de Alvedro, de sus líneas y destinos. Con respecto a Bilbao, de momento no se puede adelantar si va a existir una alternativa a corto plazo o no, pero se está trabajando en alternativas para que A Coruña tenga el mayor número de destinos”.



La regidora, en la misma línea, destaca el trabajo realizado por el Gobierno local desde el mandato pasado. “Se han establecido conexiones internacionales que antes no había, se ha trabajado en más frecuencias y nuevas líneas. Se está fructificando todo el trabajo que se ha hecho después de la pandemia y es en lo que seguimos trabajando”, concluye.