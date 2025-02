Adrián Fernández | “Solo vemos el resultado final de las cosas, no el proceso para llegar hasta ahí”

Encontrar soluciones siempre resulta más complicado que encontrar problemas. Más aún en un mundo en el que prima la inmediatez, y en ocasiones, de poco vale la calidad del producto en cuestión o todo el trabajo que tiene detrás.

Para Adrián Fernández, matemático coruñés recientemente galardonado en los Premios de Investigación de la Fundación Barrié-RAGC en la categoría de Ciencias Básicas, la investigación y la divulgación científica tienen mucho que decir en un mundo digital que premia lo instantáneo sobre lo bueno, sobre todo si esto tarda en conseguirse.

¿Cuándo nace su pasión por la divulgación científica, y más concretamente, por las matemáticas?



Tenía muy claro que quería ser científico pero curiosamente, no me decidí hasta el último momento por estudiar matemáticas. Durante la educación secundaria se suelen explicar bastante mal las matemáticas. Son recetas que te las tienes que creer. No estaba muy entusiasmado. Fue en 2º de Bachillerato cuando te empiezan a explicar lo que hay detrás, qué es un teorema… Me pareció muy interesante. Después el doctorado, y hasta aquí.



Hace doce años este mismo periódico le realizó una entrevista por un reconocimiento nacional en un proyecto suyo que pretendía “ayudar a acabar con la computación”. Entonces tenía 25 años y aún no había presentado siquiera la tesis doctoral. Una gran cantidad de artículos y dos libros después, ¿qué ha cambiado?



Creo que soy más realista y consciente de las limitaciones, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también de las prácticas. Los recursos y el tiempo no es ilimitado. Uno aprende a ser paciente e ir poco a poco y hacer lo que puede con el tiempo que dispone. La intención sigue siendo la de generar conocimiento científico con la esperanza de que pueda ayudar a nuestra sociedad.

Parte de ese conocimiento viene explicado en dos obras. Con respecto a la última, ‘Introducciones al estudio de funciones de una variable real’, ¿hacia quién va dirigido?



Es un manual de docencia que escribí después de impartir durante muchos años una de las asignaturas del primer curso de Matemáticas. La idea era ayudar un poco a los estudiantes sobre la teoría o los ejercicios. Incluso algún resultado nuevo que no se había publicado antes, pero eso ya no es solo para los estudiantes.

Acaba de ser reconocido por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) por un proyecto en el que se logró establecer la relación entre diferentes tipos de ecuaciones de cara a facilitar el estudio y comprensión de muchos fenómenos complejos como el crecimiento de los animales o la propagación de enfermedades infecciosas. ¿Cuándo nace este proyecto y qué objetivo tiene dicha investigación?



Este proyecto empieza en el año 2014 –aún no estaba yo– y es un modelo que nos permite estudiar fenómenos más complejos que los modelos actuales. Después de este trabajo, me empecé a interesar y desde he trabajado en ello. Más tarde codirigí una tesis con el doctor Rodrigo López Pouso relacionada en este tema y seguí investigando.

El problema que me estaba encontrando durante todos estos años es que demostrar cuestiones que para los modelos clásicos son evidentes requería una cantidad de trabajo enorme. Hace dos años empecé a plantearme si habría una forma de conectar los modelos complicados con los tradicionales. Precisamente este trabajo permite elaborar esta conexión y así poder usar lo que se sabe de los modelos sencillos en estos que son más difíciles. Y reducir el trabajo, claro.

“Las matemáticas son la base de todas las ciencias. Estamos al fondo de todo, por eso, en ocasiones es muy difícil vernos



En el acto de entrega del galardón, el pasado miércoles, manifestó que “este premio pone en valor a las matemáticas y subraya la importancia de seguir desarrollando teorías que faciliten afrontar problemas reales de forma más eficaz y accesible, destacando el impacto de esta área en la comprensión y solución de desafíos del mundo actual”. Realmente, ¿cómo de presentes están las matemáticas en la sociedad?



Las matemáticas están presentes de una forma sutil en la sociedad y eso hace precisamente que no estén valoradas como se merecen. Es mejor verlo como una analogía: todo el mundo tiene un teléfono móvil, pero si a una persona le dices si resulta relevante la creación de placas de silíceo ultrapuras te dirá que no, cuando en realidad sin ellas no se podrían hacer los chips, y por tanto, no habría móviles. Nosotros solo vemos el resultado final de las cosas, nunca vemos todo el proceso y todas las interrelaciones para poder llegar hasta ahí.

Las matemáticas son la base de todas las ciencias. Cuando por ejemplo vemos un nuevo tratamiento para el cáncer evidentemente hay una investigación biomédica detrás, donde utilizan unas máquinas o unos modelos que en última instancia son modelos matemáticos. Estamos al fondo de todo, por eso es muy difícil vernos, pero las matemáticas están ahí y son muy necesarias.

Por eso cuando uno decide invertir en ciencia es muy tentador dirigir únicamente fondos a las ramas más vistosas o las más cercanas a las aplicaciones inmediatas. Es como querer empezar a hacer una casa por el tejado, también hay que invertir en los cimientos, en la parte menos bonita pero que resulta ser la base de todo.

En la pasada entrevista con El Ideal Gallego usted mismo comentó que la investigación no estaba debidamente reconocida. Más de una década después, ¿la visión sigue siendo la misma?



Han pasado dos cosas que van en direcciones contrarias. Por una parte, creo que desde la universidad y desde los medios de comunicación se está haciendo un esfuerzo por divulgar, que ahí los investigadores jugamos un papel muy importante también.

Por otra parte, en esta sociedad en la que las redes sociales y la información inmediata acaparan el protagonismo, me hace dudar seriamente cómo va a terminar todo esto. Que algo no sea inmediato no quiere decir que no sea útil. Las cosas más importantes de la vida son cosas que se consiguen después de un gran esfuerzo.

Tanto a nivel social como personal, si no nos damos cuenta de que las cosas importantes requieren tiempo y esfuerzo, nos va a acabar perjudicando mucho. Hay cosas de las que es más fácil darse cuenta y otras que es más difícil. En la ciencia, y en particular las matemáticas, es difícil de ver eso. Ahí incido en la educación.

De la misma forma que divulgamos, también tenemos que cambiar la forma en la que enseñamos a los niños desde pequeños. Igual en vez de explicarles problemas tan abstractos, habría que intentar acercarlos un poco más al día a día.