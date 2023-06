El acusado del crimen del Barrio de las Flores alega que no hay pruebas ni testigos

La defensa de un hombre acusado de haber asesinado supuestamente a otro el 23 de septiembre de 2021 en A Coruña ha alegado este lunes que no hay pruebas ni testigos del crimen, por lo que ha reclamado la libre absolución.



La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge desde hoy y hasta la próxima semana el proceso contra un hombre acusado del supuesto asesinato, con alevosía y ensañamiento, de otro que era su narcotraficante y residía en el Barrio de las Flores.



La Fiscalía pide 21 años de prisión, con una indemnización de 75.000 euros para el hijo de la víctima, y la acusación particular sube hasta 25 años, con 104.000 euros.



El cadáver apareció el 30 de septiembre de 2021 -cuando llevaba una semana muerto- con 18 puñaladas y el procesado fue detenido el 3 de noviembre de aquel año.



En la primera sesión del juicio, la defensa ha solicitado que se posponga hasta el final del proceso la declaración del acusado, al entender que de hacerlo ahora habría indefensión ya que, hasta el momento, no ha podido acceder a todas las pruebas contra él; una pretensión a la que ha accedido el tribunal.



Ha dicho al jurado que durante el juicio demostrará que "no hay pruebas de que lo haya matado", como tampoco testigos, y ha pedido que el tribunal reflexione sobre si las pruebas que presenten las acusaciones "son suficientes para condenar a una persona a 25 años de cárcel o no".



La defensa cree que tanto la Fiscalía como la acusación particular utilizan esas pruebas para "encajar su puzle", pero que no cuadran, y no ve sentido en un crimen contra el hombre "que le suministraba cocaína", con el que tenía una relación habitual.



El fiscal, en cambio, ha mantenido que todas las pruebas lo han llevado a concluir que el procesado es el autor del crimen, pues aquel día había quedado con el acusado, una cuestión que se verá en los mensajes del móvil, y ha vinculado el asesinato con una deuda que tenía con el narcotraficante.



La acusación particular, por su parte, ha citado "huellas" y "restos biológicos" que sitúan al encausado en el escenario del crimen y le ha afeado que, desde que fue detenido, no haya declarado ni dado "ninguna explicación" de lo sucedido aquel día.



Sobre la declaración pospuesta para la última jornada del juicio, ha sostenido que es una estrategia para "escuchar todo lo que se va a decir en su contra y encajar todas esas piezas para defenderse".