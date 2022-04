El acuerdo sobre los nuevos usos de los muelles de A Coruña lleva paralizado seis meses

La semana pasada se aprobaron definitivamente los presupuestos municipales, donde no figura ninguna partida para la compra de los muelles de Calvo Sotelo y Batería. La propuesta había partido del Gobierno local, que pretendía comprar el 75% del terreno, pero se vio obligado a pactar los presupuestos con la Marea Atlántica, que exigió a cambio que esa partida no figurara en las cuentas. Para la Marea, esos terrenos pertenecen a la ciudad y deben ser devueltos gratuitamente. Pero el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, recordó que, desde el cuatro de octubre, están esperando a que el Ayuntamiento "solucione un problema interno", El convenio entre las distintas administraciones está muy avanzado, pero quedan flecos que dependen del Gobierno de Inés Rey. "Falta que el Ayuntamiento, internamente, sea capaz de materializar su propia propuesta y es él quien tiene que decir qué hacer", explicó. Puede ser un modificado de los presupuestos o ifrmar un convenio para que el dinero llegue a partir del 23. "No es meter prisa a nadie, pero estar seis meses sin ningún tipo de iniciativa, creo que la gente lo entenderá, que lo valore cada uno", invitó el presidente de la Autoridad Portuaria.