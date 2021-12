Un accidente entre un camión y un turismo colapsa la salida de la autopista

La jornada de ayer resultó especialmente tranquila a nivel circulatorio, de no ser por un aparatoso accidente que tuvo lugar pasados diez minutos de la diez de la mañana en la avenida de Alfonso Molina, en dirección entrada, justo en su conexión con la autopista, que se saldó con una mujer herida leve y un embotellamiento.



Al parecer, el accidente consistió en un alcance en el que se vieron implicados un camión y un turismo. Fue el camión el que golpeó las defensas traseras del turismo, haciendo que la conductora perdiese el control de su vehículo, que giró sobre si mismo y quedó atravesado en dirección inversa al sentido de la marcha. Afortunadamente, el resto de los conductores pudieron esquivar al vehículo, y no se produjo una colisión múltiple, pero la víctima sufrió heridas de carácter leve



Al lugar acudieron efectivos tanto de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de la Policía Local, aunque fueron los primeros los que se encargaron del siniestro, los agentes municipales participaron en la gestión del tráfico, que se había congestionado casi de inmediato.



A pesar de que no se trataba de una hora punta, había una gran densidad de circulación, y como primero fue necesario cortar el carril izquierdo a la circulación y luego el central, la cola de vehículos pronto llegó a los 500 metros de largo.



La situación no se estabilizó hasta pasadas las once de la mañana, una vez retirados los dos vehículos de la calzada, aunque el camión se detuvo en el arcén desde el primer momento. En cuanto a la víctima, fue trasladada a un centro sanitario.