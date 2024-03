La abuela Narcisa abandera el vermú ‘a la coruñesa’

“Estaba muy claro” o “me ha hecho llorar”. Ni siquiera el mejor de los publicistas hubiera definido mejor el sentir del jurado de la V ruta-concurso del Vermut Preparado Cinzano, que coronó a La Narcisa como la propuesta bandera de la ciudad de cara a este año. Se han convertido las abuelas en una ‘marca nostalgia’ que lo mismo sirve para prestigiar un menú del día que para atraer la atención de una tienda vintage. Sin embargo, conseguir dotar a un combinado de unos pocos centilitros del sabor añejo, y que éste evoque a tiempos pasados y al mismo tiempo conquiste y emocione a exponentes de la creación coctelera, es la mejor explicación del por qué del éxito de Casa La Narcisa. Mezcla de blanco y rosso, licor café, whisky Laphroaig y la sensación que provoca al maridarlo con mejillón en escabeche y queso del país están detrás de esa explosión de sentimientos.



No variaron ni un ápice, no podían por imperativo del concurso, las propuestas de los seis finalistas. Sin embargo, si el pasado martes conquistaron al jurado de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro esta vez los responsables de Martirio, El Caldito, 1589, Almacén Concept Store, La Sazón y La Narcisa intentaron convencer a Sara Lúa, exconcursante de Masterchef; Diana Sobral Cabanas, concejala de Hostelería; y Giuseppe Santamaria, coordinador de la Campari Academy. El escenario, el salón Miramar del Hotel Finisterre, no solamente generó una atmósfera radicalmente distinta, sino que además permitió que más de medio centenar de curiosos jalearan a los candidatos tras cada una de las explicaciones que le daban a la conductora del evento, la periodista Leticia G. Chas.

Diana Cabanas, Giuseppe Santamaria y Sara Lúa, el jurado



Nervios

El jurado deliberó durante apenas unos minutos. De sus expresiones se deducía cierta unanimidad. Sin embargo, el brand ambassador y responsable de la academia Campari, Santamaria, aprovechó para reconocer el salto cualitativo: “El listón está muy alto y se nota la mejoría respecto al año pasado”. Por su parte, Diana Cabanas no se olvidó de una de las propuestas más originales. “Jamás pensé que me bebería un pimiento de Padrón”, bromeó.



Se anunció el orden de los ganadores a la inversa, lo que hizo que para el final quedasen La Sazón, que defendía título, y La Narcisa, que toma la alternativa. Almacén Concept Store, por su parte, se llevó el voto popular a través de las redes sociales.



Homenaje

Nacida en 1934, todo en La Narcisa evoca a la abuela de Ángel López, inspiración también para el vermú oficial de la ciudad.



El hostelero afirma que la intención era “algo muy casero, que si se le presentase a mi abuela le gustase”. La propuesta será disfrutable en sesión vermú con concierto los fines de semana.