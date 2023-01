Abren las playas de A Coruña tras la segunda alerta naranja en lo que va de año

La ciudad volvió a vivir ayer una situación de alerta naranja en el mar que obligó a cortar el acceso a los arenales. Olas de hasta cuatro metros de alto impactaron contra la duna de Riazor, volviendo a poner a prueba las defensas de la ciudad que en lo que va de año ha encadenado dos alertas naranjas de varios días en el mar. Ahora, los coruñeses pueden disfrutar de un respiro y pisar de nuevo los arenales, con la vista siempre fija en el pronóstico meteorológico, que podría empeorar de nuevo el fin de semana.



a diferencia del fin de semana pasado, no se registraron precipitaciones, pero las zonas arboladas permanecieron cerradas al público y la resaca fue importante, sobre todo en Las Esclavas, a donde acudieron algunos curiosos para contemplar el espectáculo de cómo el mar se convertía en espuma al estrellarse contra las rocas. La zona estaba precintada por la Policía Local, y no se registraron escenas temerarias, como ha ocurrido en otras alertas naranjas.



Hay que señalar que el año había comenzado con una alerta naranja, pero se desactivó días después, solo para volver a activarse el Día de Reyes. Es decir, que la última alerta duró cuatro días, y no se levantó hasta las ocho de la tarde de ayer, cuando habían pasado varias horas desde la pleamar, que había tenido lugar alrededor de las cinco y media de la tarde.

En tierra el viento, aunque fuerte, no causó tantos problemas, y la alerta no pasó de amarilla, como ya había ocurrido la vez anterior. Los jardines no se desprecintaron hasta ayer, pero probablemente tiene que ver con el lecho de que la alerta se produjera durante el fin de semana, cuando Parques y Jardines cuenta con poco personal, pero ya a media tarde las zonas verdes volvían a ser accesibles.



Incidencias en tierra



De todos modos, ayer no se produjo ninguna incidencia en tierra causada por el fuerte viento, excepto un aviso en la calle de Lázaro Cárdenas, en Eirís, donde los Bomberos acudieron a un aviso que alertaba de que se desprendía material de una fachada. Sin embargo, no llegaron a actuar. En parte, la jornada fue más tranquila de lo esperable porque el viento que soplaba era de componente sur. Además, la duna de Riazor, que había sido reforzada recientemente, aguantó bien los embates de las olas, que no llegaron a alcanzar el Paseo.



Pero no hay que confiarse: la época de los temporales no finaliza hasta marzo, y el tiempo está resultando bastante inestable. De momento, será el Cantábrico donde el mar esté más embravecido, pero los expertos alertan de que el viento puede rolar a mitad de semana, que algunas previsiones apuntan a que será pasado por agua.

Gasero fondeado

El barco ‘B. Gas Master’, que llegó al puerto de la ciudad en la madrugada del Día de Reyes tras haberlo abandonado horas antes, continúa a la espera de ser remolcado este mediodía, según adelantaron ayer fuentes de la Autoridad Portuaria. El motivo no es otro que un problema en el timón, y es que este buque, que transporta gas, tuvo que ser remolcado al muelle de San Diego debido a la avería.

El temporal, sin embargo, obligó a Capitanía Marítima a fondearlo, por cuestiones de seguridad. Como suele ocurrir en otros puertos, el fuerte viento y las olas podrían dañar el gasero al estar amarrado. Así, todavía averiado, ayer todavía se podía divisar el barco, de bandera de Malta, desde la zona del castillo de San Antón. Hoy, sobre las 12.00 horas, será remolcado.