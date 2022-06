El 73 por ciento de los coruñeses encuestados por Ecos do Sur ha sido víctima de discursos de odio

Los discursos de odio llenan las redes sociales en la actualidad y el 73% de los coruñeses o personas que viven en la ciudad encuestados en 2021 por la organización Ecos do Sur asegura haber sido víctima de mensajes discriminatorios por esta razón. Este dato cobra especial relevancia tras la celebración, en la jornada de ayer, del I Día Internacional para contrarrestar el Discurso de Odio. La fundación consultó con 57 personas voluntarias, entre las que se encuentran estudiantes y personas vinculadas a diferentes asociaciones, si habían sufrido discriminación o comentarios de odio como racismo, homofobia, machismo, islamofobia o aporofobia, entre otros. De ellas, 42 afirmaron haberse sentido discriminadas por estas razones.





“Algunha vez por mensaxe directo dirixironse a mín coa palabra maricón”; “sufrí aporofobia durante el duro proceso de búsqueda de un piso de alquiler”; “en una ocasión iba en un autobús y una señora empezó a hablar mal de los gitanos. Me sentí gravemente ofendida”; “por ser latino, cuando vine a España estaba en Madrid en el metro y una persona racista me rompió la nariz a puñetazos”. Estos son algunos de los testimonios que recoge Ecos do Sur y que pone de manifiesto para buscar poner fin a todo tipo de discriminaciones.





Trabajo y educación

El desconocimiento lleva al miedo, y con esta consigna la organización pone el foco en la desinformación como uno de los principales motivos por los que el odio tienen cabida en la sociedad.





Mediante herramientas educativas, el objetivo es luchar contra el rechazo de los derechos de las minorías. En Galicia, uno de cada cuatro profesionales encuestados ha decidido limitar su presencia en redes por la proliferación de odio y desinformación, informa Ecos do Sur.