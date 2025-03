Más de 5.600 estudiantes y 128 docentes de A Coruña luchan contra la soledad no deseada

Un total de 5.670 estudiantes y 128 docentes de 121 centros educativos de A Coruña impulsan la Liga contra la soledad no deseada para luchar contra esta lacra social, una iniciativa de la ONCE.



Se trata, según ha explicado la ONCE este lunes en un comunicado, de una campaña que invita a sus participantes a reflexionar y trabajar sobre los efectos negativos que tiene la soledad no deseada.



La participación de este año ha sido por aulas completas y, tras el entrenamiento emocional en el aula con los recursos didácticos, tanto físicos como digitales, los participantes han creado su propio escudo contra la soledad, en el que han plasmado los valores de su equipo.



La propuesta del 41 Concurso Escolar de la ONCE se ha desarrollado en base a sesiones informativas con un equipo multidisciplinar de psicólogos especializados en población infantil y jóvenes del Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid y al informe sobre juventud y soledad no deseada en España de Fundación ONCE.



Así, se ha puesto a disposición de los docentes un amplio material didáctico elaborado por profesionales especialistas, adaptado a cada ciclo escolar, en el que se proporcionan las bases sobre el entrenamiento emocional, dividido en tres fases: prevenir, detectar e intervenir, con el objetivo de convertir al alumnado en artífices contra la soledad no deseada.