50 años del IES Urbano Lugrís, un “referente en constante evolución”

El IES Urbano Lugrís celebró hoy una efeméride única y especial al cumplir medio siglo de vida. La ocasión, como no podía ser de otra manera, mereció una festividad por todo alto, con la visita del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, como colofón final.

El titular de la Xunta pronunció un emotivo discurso en el que definió al centro como “un referente educativo en constante evolución”: “Se hoxe Galicia ten avanzado tanto é grazas a que desde fai 30, 40 ou 50 anos hai centros como este e profesores cunha grande vocación que posibilitaron a ensinanza de miles de persoas”.

Palabras hacia los profesores



Decenas de personas, entre alumnos y profesores tanto actuales como del pasado, escucharon sus palabras en el salón de actos del centro. A los docentes, precisamente, quiso dedicarles una mención especial el conselleiro: “Debemos poñer en valor o traballo brillantísimo do profesorado ao longo dos anos, especialmente no pasado, cando había menos recursos e unhas ratios moito máis altas por clase”.



Unos docentes, aseguró, que vivieron “moitas dificultades, pero aos que tamén define o seu afán de formar aos nenos”. “Esa é a gran virtude que ten a educación neste país, a capacidade de involucrar a moitísimas persoas para formar e educar aos mozos para que teñan un mellor futuro. Os que estades aquí, xubilados ou en activo, pensades en facer ben o voso traballo non por vós, senón polos vosos alumnos. Ese é o gran éxito da educación”, dijo. “Este instituto xa é moito máis que un centro educativo, porque forma parte da memoria afectiva e académica de varias xeracións de coruñeses”, destacó.



Así, exhortó a los responsables del centro, como su directora, África López, presente en el acto, a “mirar cara adiante”: “Agora é o momento de ver o que podemos facer mellor, no que podemos mellorar, grazas a que temos un sistema educativo que posibilita unha igualdade de oportunidades entre as persoas”. “E aquí, nun centro de FP, moito máis, porque está a formar nun emprego a centos e miles de persoas que todos os anos se integran nas nosas empresas e colectivos. Iso é algo do que tedes que ser conscientes e do que tedes que estar moi orgullosos”, aseguró. “50 son moitos anos, e creo que podedes estar moi orgullosos do traballo que fixestes e do camiño que percorrestes ata o momento. Moito ánimo para o futuro”, concluyó.



El centro cuenta actualmente con más de 700 alumnos. La jornada conmemorativa de ayer incluyó la proyección de un vídeo, intervenciones de miembros de la comunidad educativa y la entrega de obsequios creados por los Polos Creativos y el Equipo de Dinamización de la Lengua Gallega. Como cierre simbólico, se enterró una cápsula del tiempo que se abrirá dentro de otros 50 años, y los corredores del centro albergan una exposición con imágenes que recorren su historia desde su fundación.