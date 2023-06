Más de 343.000 personas vinculadas con A Coruña: residen, trabajan o estudian en la ciudad

La alcaldesa, Inés Rey, ha prometido que en este nuevo mandato impulsará el área metropolitana. No es una promesa novedosa. De hecho, ha sido uno de los objetivos distintos grupos municipales desde hace años y no es más que la constatación de un hecho: que A Coruña no se acaba en el puente de A Pasaxe. Las cifras del Instituto Galego de Estatística (IGE) reflejan esta realidad, puesto que en A Coruña solo residen 245.053 personas, pero son miles más las que trabajan, o estudian en la ciudad, pero residen en otros puntos. Sumándolas son 343.364, y se les denomina ‘población vinculada’.



Las estadísticas recopiladas por el IGE señalan que solo 72.710 personas trabajan y residen o estudian y residen (40.660) en A Coruña, mientras que 131.683 tan solo la habitan. Por otro lado, 98.311 individuos viven en otras poblaciones pero acuden a la ciudad, ya sea para trabajar (37.402) o estudiar (17.923) o de visita durante más de 14 noches al año (42.986).



Sumando las cifras de gente que no trabaja en la ciudad herculina y los que sí lo hacen, pero no residen en ella, el resultado es de 110.112. Una cifra muy parecida a la de los vehículos que entran y salen cada día de la ciudad. La mayor parte, por Alfonso Molina, lo que explica los embotellamientos en horas punta y deja claro también que el transporte metropolitano, una opción minoritaria.



Tasa de vinculación

La tasa de vinculación, que mide el porcentaje de población vinculada a un municipio respecto a la población residente es de 140,2, lo que es alta, más que Vigo, por ejemplo, pero no tanto como municipios como Santiago, donde supera los 170. Sin embargo, demuestra la permeabilidad del área que se ha dado a llamar la ‘Gran Coruña’.



Sin embargo, no se han dado avances en ese sentido. Tras llegar a un acuerdo con la Marea Atlántica, el Gobierno de Inés Rey se comprometió a presentar en el pleno un anteproyecto de ley en septiembre de 2021 con el objetivo de presentarlo en octubre en el parlamento gallego, donde debería haber sido refrendado. Pero nunca ocurrió, y tampoco se ha fijado una nueva fecha.



Ahora el BNG, en su acuerdo de investidura con el PSOE, pretende impulsar una comisión de transportes para el área, que sin duda serviría para interconectar las líneas de autobús. También queda por determinar cuándo se construirán los aparcamientos disuasorios que la Xunta tiene planificados desde hace años, y que por el momento todavía no se han materializado. Los técnicos, dicen, todavía siguen estudiando el proyecto. l