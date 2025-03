Más de 300 voluntarios se ‘alistan’ para el rearme moral y de valores de la Fundación NEOS en A Coruña

Si bien el fútbol y el lenguaje periodístico especializado hace tiempo que han adaptado con naturalidad cierta terminología castrense, en la política y otras cuestiones ideológicas los protagonistas tendían a ser más cautos o retincentes. Sin embargo, desde que la ‘batalla cultural’ se libra en todos y cada uno de los ámbitos del día a día, y a través de una comunicación cada vez más poderosa y eficaz, ninguna de las facciones se queda en la tibieza. Es el caso de la Fundación NEOS y su acto de presentación en la ciudad. El concepto “rearme moral” fue uno de los más repetidos para, desde la tradición y los valores cristianos, contrarrestar la “decadencia” de la sociedad occidental.



Entre esos valores está, seguro, el de la puntualidad. Sin embargo no siempre es posible conciliar una previsión con el calado del propio mensaje, por lo que durante los cinco minutos de retraso respecto al horario previsto se produjo el primero de los rearmes: el de buena parte de los 300 asistentes buscando sillas en cualquier esquina del hotel para tener acomodo de cara a las dos horas de tormenta de ideas que les esperaban.



Había también en ese ‘ejército’ de voluntarios algunos nombres que, por años de servicio y por galones, dieron prestigio y autoritas a las primeras filas. Es el caso del exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, o el expresidente de la Diputación de A Coruña Salvador Fernández Moreda.



La jefa de redacción de la Cadena COPE en A Coruña, Eva Iglesias, se encargó de la presentación preliminar y de poner en contexto NEOS: los cuatro puntos cardinales y la brújula del logotipo como expresión de “no perder el Norte, amparado y sostenido por valores cristianos como la vida, la dignidad humana o la libertad”. Por su parte, Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS, reseñó que no se trata de un partido político ni de un movimiento para los católicos, sino de una fundación “para los que entiendan que el humanismo cristiano es la vía”.

Más de 300 asistentes | Patricia G. Fraga

la dignidad humana

Por Luisa González y Diego González



La explicación del primero de los cuatro bloques temáticos fue la única que requirió de dos ponentes, quizás por lo interpretable del concepto de dignidad humana. La doctora Luisa González, ex vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, teorizó sobre lo que denominó “nueva ecología humana” y afirmó que “las circunstancias pueden ser indignas, pero el ser humano nunca deja de serlo”. Calificó la sociedad actual de “laberinto digital” y se refirió a la “droga” de las redes sociales como el conjunto de amenazas entre las que apuntó a la pornografía, la ley trans, la “cultura del descarte” con la que definió la eutanasia antes de finalizar con una sentencia: “La cultura woke se cura con wake” (levantar en inglés). El coach de familia Diego González añadió: “La familia es esa cadena de transmisión de valores universales y que nos hacen mejor ciudadano”.

la defensa de la verdad y la libertad

Por Bieito Rubido



Bieito Rubido, director de ‘El Debate’, se definió como “telonero” de Francisco Vázquez y lo justificó con el marco incomparable que le brindó el camino a pie hasta la ponencia. “Qué ciudad tan bonita y tan admirable, y se debe en gran medida a Francisco Vázquez. Este paseo (que lleva su nombre), nos conecta de forma civilizada, ¡qué pena el empeño que tenemos en destrozar uno de los grandes países del mundo!”, lamentó el periodista.

De Vázquez a San Agustín, y ya entrando en el concepto de verdad, Rubido parafraseó al segundo con eso de que “no se puede desandar la historia”. Hizo referencia el periodista a la paradoja de que los que trajeron la democracia a España “fueron educados en el franquismo” y que “los que están intentando cargarse este país los educamos en la democracia”. Con el bisturí ya en el periodismo viajó desde la llegada al poder de Jordi Pujol y su inversión en el control de los medios en Cataluña hasta el caso particular español en la actualidad. “El 70 por ciento de los medios son de propiedad extranjera”, aseveró antes de advertir de los peligros de dejar las ideas, conceptos, estados de ánimo u opinión a quienes no están “enraizados” en una nación. Finalmente, como antídoto a esa pérdida de valores, sugirió: “La capacidad de discrepar no se admite hoy día. Este país se regenera comprometiéndonos cada uno con la democracia, la convivencia y el respeto mutuo”.

Bieito Rubido se dirige a las más de 300 personas que desbordaron todas las previsiones | Patricia G. Fraga

la defensa de españa

Por Francisco Vázquez



Fue la de Francisco Vázquez la más larga de las exposiciones. En realidad supuso una concatenación de referencias y momentos históricos surgidos de la pura improvisación y la memoria. Desde el cardenal Tarancón al cierre con Salvador de Madariaga, pasando por la Comisión de Venecia o el debate previo a la redacción de la Constitución. Y todo para subrayar una idea: la de la necesidad de regresar con urgencia al espíritu de la Transición. “Va imponiéndose un modelo de sociedad que pone en peligro valores como la unidad de España o valores constitucionales y principios que conformaron la Transición, la rotura del pasado de enfrentamiento y la superación de las dos Españas”, exclamó. “Los rupturistas fueron rechazados por los españoles en aquel referéndum y hoy, 40 años después, son los que dirigen las decisiones del Gobierno socialcomunista”. Arremetió, además, contra la Ley de Memoria Histórica.

Con la documentación en la mano, ya fuera en francés para la Comisión de Venecia o en castellano para las actas previas a la redacción de la Constitución, el exalcalde coruñés repitió: “La amnistía no cabe ni ser considerada por el Tribunal Constitucional”. Todas esas contradicciones llevaron a Vázquez a parafrasear a Salvador de Madariaga, sobre el que se preguntó por su ausencia en los libros de texto: “España, ¿vas a perecer víctima de tus gobernantes, del egoísmo y la desidia de tus gentes, de la ambición de tus politicastros y politicuchos?”.

la identidad occidental

Por Jaime Mayor Oreja



El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja se definió como un “optimista que está pesimista” y retrasó el reloj hasta el 11 de marzo de 2004: “España perdió la dirección tras el atentado”, consideró, además de extender ese diagnóstico a Occidente. “Nos están cambiando la sociedad de arriba a abajo con el silencio estruendoso de muchas instituciones que no deberían cambiar”, prosiguió. El expolítico vasco, además, pronosticó el “final de una etapa en Occidente”. Algo así diagnosticó en una España para la que pidió “frenar el proyecto de ruptura”. “Aprendamos de nuestros abuelos, de nuestros padres: la Segunda Guerra Mundial no debe enmascarar que debían haber evitado la Guerra Civil, esa era la principal ocupación de aquella generación”.



Comparó al Gobierno actual con el Frente Popular y subrayó una vez más la necesidad de un “rearme moral” para combatir la amenaza que supone la “sustitución del crimen por la mentira”. Instó a los asistentes, por último, a ser parte de ese rearme y “ayudar a NEOS desde La Coruña”.