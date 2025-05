Los Bomberos de A Coruña rescatan de las rocas del Paseo Marítimo a Eddahchouri, delantero del Deportivo

Los Bomberos de A Coruña realizaron ayer por la noche un sencillo rescate en el Paseo Marítimo, a la altura de Os Pelamios. Alguien se había caído a las rocas y no podía salir por sus propios medios. Nada extraordinario, de no ser porque el accidentado era Zakaria Eddahchouri, delantero neerlandés del Deportivo. Al parecer, se cayó mientras trataba de hacerse un selfie.

El incidente ocurrió alrededor de las once de la noche. Cuando los Bomberos llegaron, descubrieron que Eddahchouri estaba acompañado de su hermano, que no hablaba español, sino inglés. El futbolista se encontraba entre las rocas, herido, pero no de gravedad. Básicamente, se había raspado un brazo y la cara, lo que apunta a que quizá no se cayó desde lo alto del Paseo Marítimo.

En todo caso, el rescate no presentó mayores complicaciones, aunque provocó también el despliegue del Helimer. La Policía Local cortó la vía para que el camión pudiera acercarse al borde y simplemente se uso la autoescalera para sacarlo de allí. Aunque presentaba heridas leves, estas no suponen ninguna lesión, de manera que podrá seguir jugando lo que queda de temporada.

Precisamente, unas horas antes de este incidente Zakaria Eddahchouri fue titular en el partido entre el Deportivo y el Granada celebrado en Riazor.