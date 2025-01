Más de 300 taxis llenan el Paseo Marítimo de A Coruña para protestar por el alto precio de los seguros

El Paseo Marítimo de A Coruña, a la altura del Millenium, se convirtió este miércoles en el punto de encuentro de más de 300 taxistas que se unieron para protestar por la subida de los precios de los seguros. De 11.00 a 14.00 horas no habrá conductores disponibles en la ciudad, aunque el sector garantiza en todo momento los servicios mínimos y de urgencia.

La manifestación, de carácter nacional, ha sido secundada en A Coruña por las organizaciones integradas en Fegataxi; es decir, la Asociación local de Auto-taxis de A Coruña y la Unión Provincial de Auto-taxis de A Coruña, además del resto de asociaciones a nivel gallego. Otra parte del sector, como el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, se trasladan a Madrid para acudir a la concentración central.

Los profesionales reclaman al Gobierno central y a la Xunta que negocien unas pólizas que no sean abusivas con el Consorcio de seguros. El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, recuerda que "no tiene sentido que a los profesionales se nos cobre 3.000 o 4.000 euros por una póliza que no cubre ni asistencia en carretera".

En mayo del año pasado Villamisar ya relató a este diario el problema para encontrar una aseguradora. "Antes era mucho más barato el seguro e incluso podíamos hacer una franquicia de 300 euros, que ahora son 1.500”, decía por aquel entonces. La situación, poco rentable para el sector, obliga a "comparar compañías e intentar encontrar a una que asegure un taxi, porque llegó un momento en el que, aunque tengan bonus de siniestralidad, se penalizan las asistencias de grúa o golpes de contrarios, que contabiliza como un parte, por lo que las compañías se muestran más reacias”.

Unido a ello, el precio de los vehículos, así como de las reparaciones, también se ha incrementado notablemente. “Antes podías arreglar la bombilla pero ahora tienes que comprar todo el faro de un coche moderno, que son 1.000 euros”, añade el portavoz de la compañía mayoritaria de la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, mostró este martes su apoyo al sector, que se muestra agradecido. "Queremos recalcar nuestro agradecimiento a la alcaldesa porque nos consta que ha hecho gestiones con alguna aseguradora para mediar e intentar llegar a una solución. Agradecemos su compromiso", señala Villamisar.