Los taxis de A Coruña afrontan un “problema serio”: coches parados y seguros imposibles

El sector del taxi vive un momento complicado en la ciudad. Muchos coruñeses se quejan cada semana en redes sociales de lo difícil que es conseguir encontrar estos vehículos en las paradas, sobre todo los fines de semana. El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, aclara todas las dudas: no es por falta de taxis (hay 522 licencias), sino de conductores. Las razones son varias. La primera, la pérdida de interés por la profesión desde la pandemia. “A la gente no le parece atractiva la profesión y nos encontramos con que no tenemos conductores. Estamos echando mano de gente de otros países que vienen a trabajar”, señala.



Unido a ello se encuentra “una piedra más en el camino”, y es que, tal y como indica Villamisar, “las compañías de seguro no aseguran a los conductores”. “Al ser de otros países, cuando un socio va a dar de alta a un conductor, se encuentran con que la aseguradora no quiere hacerlo porque no tienen historial en la compañía y lo rechazan”. Por otra parte, las aseguradoras que sí ofrecen el servicio “han incrementado el precio en un 300%, llegando a pedir 6.000 o 12.000 euros por una póliza. En muchos casos te sale tan cara la Seguridad Social como el seguro y no podemos pagar eso por un taxi”, añade el presidente de Teletaxi.



Esto ha desencadenado en una problemática “porque no tenemos compañía que asegure a los conductores y si no hay seguro no podemos circular ni desempeñar nuestro trabajo. Hay coches parados por esto”, comenta Villamisar, quien explica que desde Fegataxi han solicitado ayuda a la Xunta para que tome medidas, aunque reconoce que se trata de un asunto complicado. “Al fin y al cabo son empresas privadas, pero a este paso vamos por mal camino”, afirma.



Por su parte, el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, reconoce a su vez que hay falta de taxistas. “A raíz de la pandemia hay gente que se marchó a otros sectores y no volvió. Otra gente se ha acostumbrado a trabajar sola y no quiere empleados”, dice.



Las peatonalizaciones del centro, la mayor conciencia de la población para no coger el coche si bebe alcohol y “el aumento de gasto desde la pandemia” también podría estar detrás de las largas esperas para lograr un taxi por las noches o en horas punta, considera Vázquez.