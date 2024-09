Más de 14.000 estudiantes inaugurarán el próximo lunes el nuevo curso en la UDC

Después del desayuno informativo del rector con los medios de comunicación (el jueves) y el acto de inauguración del curso académico 2024-2025 (ayer), la Universidad de A Coruña ya tiene todo listo para su comienzo.



Como es tradicional, el Paraninfo de la UDC acogió la inauguración oficial del nuevo ejercicio universitario en Galicia, que hace el número 36ª desde que en la comunidad autónoma existen tres universidades públicas. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta, presentó un acto al que también asistieron los rectores de las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, Ricardo Cao, Antonio López y Manuel Reigosa, respectivamente.



El anfitrión tomó la palabra para, al igual que en intervenciones anteriores, comentar la situación en la que se encuentra la UDC, así como los planes que tiene para este nuevo curso, y reclamar una “financiación adecuada” para poder seguir en marcha con proyectos actuales y futuros, entre otros aspectos.



Ricardo Cao comenzó su discurso recalcando que Galicia cuenta con un buen sistema universitario y que una de sus fortalezas es contar con tres universidades, cada una con sus características, pero muy conscientes de la necesidad de “traballar en clave de sistema e procurar a complementariedade”, explicó.

Financiamiento



Más tarde, aprovechó para destacar que es necesario dar cumplimiento al objetivo de alcanzar el 1% del PIB en universidades, como fija la propia Ley Orgánica do Sistema Universitario Español (LOSU). De hecho, en España, según el informe Cotec, la inversión total en I+D fue de 1,44% del PIB en 2022, y en Galicia, en 2019, supuso un 0,97% del PIB autonómico.



Cao también expuso que la UDC va a formar parte de la nueva alianza europea Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement (Emerge), importante proyecto financiado con 14,5 millones de euros para los próximos cuatro años. Se trata de una gran noticia para la Universidad de A Coruña, ya que, además de ser la única española de esta alianza, formará parte de un “ambicioso campus internacional que contribuirá de forma activa en futuras políticas de educación superior”, aseguró el rector.

Renovación



En su discurso también quiso expresar la problemática de la reposición de cobertura de plazas para nuevos titulados. “Temos un cadro de persoal de persoal avellentado”, aseguró Cao. Explica la importancia de incorporar talento docente e investigador.

“A aposta polas novas titulacións implementadas dentro do SUG ao longo do últimos cinco anos resultou moi acertada”, aclaró al referirse a titulaciones como Gestión Industrial de Moda, en el Campus de Ferrol, o Ciencia e Ingeniería de Datos y Nanociencia, en su homónimo coruñés.



Para terminar, Cao resaltó que es necesario que en Galicia se opte por desarrollar una nueva ley de universidades, “ou ben se modifique a existente”. “Será necesario regular as titulacións interuniversitarias e o modelo de financiamiento europeo”, propuso.



Más tarde, fue turno del conselleiro de Universidades de la Xunta, Román Rodríguez, que hizo hincapié en que el sistema gallego es el que más financia las universidades de España, y que utilizan un tipo de financiamiento plurianual, único en España, con excepción del sistema vasco. También se quiso acordar del hito que supone la implementación de gratuidad de matrícula para los estudiantes, reduciendo el pago a 60 céntimos mensuales para todos aquellos que hayan aprobado la ABAU o superado un mínimo número de créditos, reivindicando así, la cultura del esfuerzo.

Fechas clave

El curso académico 2024-2025 albergará dos periodos académicos y comprenderá desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.



El primer cuatrimestre se desarrollará desde el próximo lunes hasta el 20 de diciembre de 2024. El segundo será desde el 28 de enero del nuevo año, 2025, hasta el 16 de mayo. Así, el calendario quedará organizado en cuatro periodos.



Por un lado, el adelanto de oportunidad, con fechas de evaluación del 18 de noviembre al 5 de diciembre, con cierre límite de actas el día 13. En cuanto al primer cuatrimestre, la evaluación será desde la jornada siguiente al Día de Reyes, 7 de enero, hasta el 24, cerrando actas el 7 de febrero.

Ya para las materias del segundo cuatrimestre, su evaluación será del 19 de mayo al 5 de junio, con límite de actas 10 días después, el 19. Por último, la segunda oportunidad, que se desarrollará del 19 de junio al 11 de julio, con finalización de actas el día 18.



En cuanto a las prácticas, la fecha la marcará cada centro.