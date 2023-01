El 092 realizó más de 200 actuaciones por ruido en locales del Orzán en 2022

La ausencia de ruido es, junto a la de remordimientos, una de las condiciones necesarias para dormir bien. Nadie lo sabe mejor que los vecinos del Orzán, que los fines de semana llaman al 092 a menudo para quejarse del ruido en la calle causado por los clientes de los locales de ocio nocturno o por la música. Según datos municipales, el año pasado se registraron más de 200 llamadas (206, concretamente). Todas ellas concentradas en los fines de semana y entre las doce de la noche y las siete de la madrugada.

La asociación del barrio, señaló que los vecinos están acostumbrados a llamar al 092 sin recibir respuesta, y se han quejado a la Defensora do Pobo de dejadez de funciones. Los propios agentes niegan este extremo, y desde el Ayuntamiento aseguran que se ha reforzado el dispositivo de ocio nocturno, muchas veces en colaboración con la Policía Nacional. Además, señalan que, en muchas ocasiones, el ruido procede de los clientes que se encuentran en la calle, lo que es difícil de atajar.



Eso no quiere decir que no se actúe contra los locales de ocio nocturno. En el último trimestre del año pasado, se realizaron seis mediciones en la zona del Orzán (calle Socorro, Papagayo, Marqués de Pontejos, Santa Catalina o la Cormelana), y en todos los sonómetros dieron positivo. Los vecinos aseguran que los dueños de los locales recurren a toda clase de trucos para evitar que funcionen los sonómetros que deben estar equipados los locales con música. Y, de hecho, se han detectado varias irregularidades: en locales situados en la calle Voluntariado o Torreiro, donde no funcionaba el limitador.



Intervenciones habituales

Fuentes municipales señalan que son habituales otras actuaciones relacionadas con el ruido: la intervención de altavoces portátiles en la calle, el control de cierre de la doble puerta, el control de aforos o el de los horarios de los locales. Los dueños de estos establecimientos conocen bien la actividad de los policías locales, porque muchos han recibido su visita, y su caso ha acabado en el Servicio de Disciplina Urbanística.

Uno de los locales más conocidos del Orzán fue cerrado el año pasado por reiteradas infracciones y

precintado, solo para ser desalojado cuando la gerencia rompió el precinto, e incumplió la orden de cierre. Poco después, se registró una nueva infracción de la ordenanza de ruidos. En total, se detectaron tres mediciones positivas en 2022 en el mismo local, lo que explica su cierre. En diciembre fue clausurado una vez más. Cada sanción puede implicar miles de euros, sobre todo si tienen el agravante de la reincidencia: en diciembre, se sancionó a dos locales el Orzán con 12.000 y 6.000 euros, por ejemplo.



Sin embargo, lo habitual es que tales sanciones se recurran, y los responsables de los locales cuentan con abogados especializados en esa clase de procedimientos. Se trata de un proceso administrativo en el que presentan recurso tras recurso, agotan todos los plazos, para llevarlo hasta sus últimas consecuencias, incluso al Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). Cuando todo parece acabado, a los dueños de los locales les queda un último recurso: traspasar la titularidad. Esto obliga a empezar el proceso de nuevo, dado que el expediente siempre se refiere al propietario, sea una persona natural o jurídica.