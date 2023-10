El 091 crea un turno de camuflados para sorprender a los delincuentes

Cada vez que se registra una ola de robos, como ocurrió recientemente en establecimientos de la zona centro, los comerciantes solicitan más vigilancia como medida de prevención. Consideran que la presencia policial en forma de patrullas ayuda a disuadir a los delincuentes. Lo que muchos ignoran es que, desde hace poco más de un mes, la Policía Nacional ha establecido un nuevo turno de vigilancia nocturno. Se trata de un par de coches camuflados que tienen como objetivo atrapar a los delincuentes in fraganti.



El ejemplo se dio la semana pasada, cuando una patrulla de la Policía Nacional atrapó a una pareja de ladrones que estaban asaltando una peluquería en la plaza del Humor. Según fuentes de la Jefatura Superior, los policías iban de paisano y se desplazaban en un coche camuflado, lo que les permitió atrapar a los dos sospechosos a pesar de que uno de ellos se encontraba fuera, vigilando precisamente la aparición de las autoridades.



Esto es posible gracias a que, en los últimos tiempos, se ha incrementado el número de agentes del Cuerpo Nacional en A Coruña. Sin embargo, cuestionados al respecto, sindicatos como Jupol matizan que “no dejan de ser policías de seguridad ciudadana (‘Zetas’ en la jerga policial) que suelen ir de paisano, aunque en ocasiones salen de radio-patrulla uniformado, todo depende de los efectivos de cada noche”.



Sin efecto disuasorio

Por otro lado, aunque el hecho de vigilar camuflados les permite sorprender más fácilmente a los sospechosos, el hecho mismo de no ir uniformados impide el efecto disuasorio que tiene un coche rotulado circulando por la calle. En muchos casos, la constatación de una zona está vigilada basta para convencer a los delincuentes de que es mejor no actuar. Además, desde los sindicatos (no solo Jupol) se ha criticado a menudo que el aumento de policías en A Coruña no ha venido acompañado de un aumento proporcional de patrullas en la calle.



En el Catálogo de Puestos de Trabajo, figura una plantilla para la ciudad de 1.044 funcionarios. Actualmente, y según confirmó el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la ocupación del mismo de más de un 90%. Blanco también negó que existiera inseguridad en A Coruña (a pesar de que los delitos han crecido sin parar en los últimos años hasta estabilizarse en lo que va de 2023). “Obxectivamente, hai menos delitos e maiores tasas de resolución. É un problema de percepción”. Según Blanco, el tema de la “percepción” de inseguridad fue uno de los temas que se trató en una reciente reunión con la alcaldesa, Inés Rey: “Efectivamente, púxonos de manifesto que existe un problema de percepción, e acordamos intensificar esa presencia de axentes. E os frutos estanse dando”. Y puso como ejemplo, precisamente, esa detención de dos ladrones en la plaza del Humor hace una semana.



Bajo mínimos

Pero, según Jupol, la presencia de policías uniformados en la calle no ha crecido. En el caso del número de radio-patrullas (zetas) en servicio por turno actualmente suelen salir dos o tres, a veces, las menos, cuatro. Y esto contando que normalmente hay policías en prácticas que alivian la falta de personal. .



Antes podían salir 6, 7 y hasta 8 patrullas en un solo turno. Esta falta de personal se debe en gran parte a la unificación del Cimmac (sala 091) que se viene produciendo desde 2019. Antes solo se ocupaba de la ciudad de A Coruña, pero ahora se hace cargo de toda la provincia, además de las comisarías de Lugo y Orense, por lo que ha absorbido gran parte del personal.