Estudiantes-Basquet Coruña | Favorito pero menos

El Leyma Basquet Coruña encara esta noche, en la mítica ‘nevera’ del Magariños el test más exigente posible, la visita al líder de la competición, un Estudiantes que, de momento, está haciendo valer su condición de principal candidato al ascenso a la ACB.



Recuperadas las buenas sensaciones el pasado domingo con la victoria en Riazor contra el Melilla, el grupo que dirige Sergio García acude a la cita con el ‘coco’ de la LEB Oro con el arsenal al completo, a excepción de la habitual de Augustas Peciukevicius.



Y de arsenal anda sobrado el plantel que gestiona Jota Cuspinera, que conserva a siete jugadores del histórico –para mal– curso 20/21, el del primer descenso de la historia del club colegial.



Uno de ellos, el ala-pívot serbio Nemanja Durisic (12.5 puntos, 4.0 rebotes y 2.8 asistencias), es lo más parecido a un referente ofensivo que tiene el equipo que menos puntos encaja (70.7) de la segunda categoría nacional.



El base Lucas Faggiano, la pasada campaña también en ACB (Gipuzkoa) es el otro jugador que promedia dobles dígitos en anotación (11.0). No jugará hoy. Sin embargo, los dos nombres más ilustres de la plantilla, el internacional francés Edwin Jackson –máximo anotador de la ACB en la 2016/2017– y el internacional español Javier Beirán, están rindiendo muy por debajo de su nivel, aunque en cualquier momento pueden liársela a cualquier equipo.



No obstante, la fortaleza del Estudiantes radica en el colectivo, en la defensa y la experiencia, que le permite gestionar con éxito partidos y finales apretados, como ante el Prat (73-72) y en Palma (70-73). Y también en la puntería de cuatro de sus cinco titulares habituales, Faggiano, Johnny Dee, Adams Sola y Nacho Martín, todos ellos por encima de 40% de acierto desde el arco, aunque en el global es mejor el Leyma, con un 38.3%, por el 37.1% de la escuadra madrileña, también bastante inferior en otras dos facetas muy imporantes, los lanzamientos de dos puntos (51.5% por 55.1%) y el rebote ofensivo (7.5-9.4).



El tiro de larga distancia puede ser una de las claves del duelo, especialmente si la defensa colegial, al igual que están haciendo todas, lanza dos y tres contra uno a Nick Ward, quien también recuperó sensaciones contra el Melilla: co-MVP de la undécima jornada pese a haber jugado solamente 15 minutos. Y delante no tendrá al rocoso Darel Poirier, lesionado de gravedad.



Además del potencial, el Estudiantes llegará con ganas de olvidar su segunda derrota del curso, la pasada semana en Granada (69-58), pista donde sí pudo ganar la marea naranja, un indicio de que los hombres de Sergio García pueden conquistar cualquier plaza. Incluso la del rival de hoy, al que, aunque parezca increíble, lo supera en 7 de los 11 apartados estadísticos principales.