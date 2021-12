Borja Granero: “Cuando no estás, lo natural tiene que ser trabajar”

Borja Granero reapareció en el once del Deportivo en Liga para suplir la baja de Lapeña. “A nivel individual estuve cómodo, como siempre. Es importante para mí después de un tiempo sin participar. El día de Copa me vino muy bien y me he encontrado bien, en mi línea”, dijo el central.





“A nivel colectivo nos costó ajustar al principio en la presión, pero a partir del minuto 25 hemos estado bien”, reconoció.





Al defensa se le cuestionó si se le hizo duro este tiempo a la sombra. “Al final, forma parte de mi trabajo. No conozco a ningún futbolista que no quiera jugar, pero también va en nuestro trabajo, la profesión es así. Trabajo igual cuando juego y cuando no”, sostuvo.





El Depor está demostrando profundidad de banquillo. “Se demuestra que somos una plantilla amplia y competitiva. En verdad es que no sé como decirte que para todo el mundo es natural jugar y, cuando no estás, lo natural tiene que ser trabajar y no dejar pasar la oportunidad cuando te toque. Hay que dar naturalidad a todos estos momentos. Era una defensa nueva, pero que juega a lo mismo en un equipo. El mensaje era ir arriba a provocar otras cosas y el compromiso ha sido del cien por cien”, sostuvo Granero, preparado para el rol que le toque.





Héctor: “El plantel necesitaba esta victoria”







Héctor Hernández sacó una “lectura positiva” del partido. “No es fácil ganar y sobre todo no es fácil meter tres goles y tuvimos ocasiones para alguno más. En la primera parte estuvimos menos cómodos, ajustamos un par de cosas al descanso y ha salido bien y los tres puntos se quedan en casa”, declaró.





“Las cosas se están haciendo bien, prueba de ello es que estamos líderes, aventajamos con cuatro puntos al segundo y el vaso se puede ver medio lleno”, añadió tras un partido especial. “Es el equipo de mi ciudad, en el que estuve siete años en categorías inferiores y todavía queda gente con la que conviví, como los utileros”, dijo.





El Depor, pase lo que pase en León, se irá líder a Navidad. “Es un plus, campeón de invierno, como se dice. El plantel necesitaba esta victoria y prueba de ello es que rápidamente hemos ido por delante en el marcador. En el vestuario siempre hay música y alegría y esta vez más si cabe porque la semana pasada no fue buena”, comentó Héctor, que destacó la “competencia interna” que hay en la plantilla.