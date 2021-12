Borja Jiménez: “Ganar con solvencia te deja siempre satisfecho”

Borja Jiménez compareció contento en sala de prensa, tras una nueva victoria del Deportivo, esta vez ante el Real Valladolid Promesas.





“Ganar con solvencia te deja siempre satisfecho, teníamos cambios a nivel defensivo, el equipo ha tenido ese empaque para defender, esa capacidad de transitar... La entrada de Mario, que hasta ahora ha participado poco, habla muy bien de la plantilla. No es fácil ganar y lo haces son solvencia y con 20 minutos plácidos”, argumentó.





También explicó la variante ayer en el once, en el que juega con “casi con cuatro atacantes seguidos” y en el que el Deportivo ganó en algunos aspectos, pero perdió en otros. “Cuando metes un jugador más de ataque (Noel) y quitas un centrocampista (Villares) pierdes control de juego”, indicó.





Piropos al rival

“El Valladolid, aunque haya encajado tres goles, ha tenido la capacidad de hacer un buen partido y quitarnos la pelota. Es un equipo que viene de hacerle tres goles al Racing y hoy (por ayer) fuimos capaces de que Ian tuviese una tarde tranquila”, admitió Borja, que cree que, en la segunda parte, el Depor ajustó “mejor a nivel defensivo”. “Sabíamos que iba a ser un partido de a ver quién iba a tener más la pelota. Hoy (por ayer) salimos con tres atacantes puros para que en situaciones de contragolpe estar cerca de gol”, aclaró.





Inicio de un nuevo ciclo

El cuadro blanquiazul rompió la racha de dos empates seguidos e inicia un nuevo ciclo de cinco partidos (así los contabiliza el técnico herculino) con victoria.





“Hemos empezado este ciclo muy bien, tres puntos más, que vienen bien a nivel mental y de moral al equipo. Venimos de jugar fuera en Ferrol, en Majadahonda, en Logroño y el equipo ha tenido la capacidad de cuando no estaba bien no perder.





Habrá rachas de perder dos partidos seguidos y no pasará nada. Buscamos una cosa diferente y el equipo lo ha hecho bien”, apostilló.





Recordó que la semana pasada, a la postre, las tablas ante el Racing de Ferrol no fueron un mal resultado: “Cuando empatas dices el domingo a las siete un punto más. Mantenemos la distancia con los perseguidores y con otros la aumentamos la distancia”.





Al final del duelo se vio a Miku algo cabizbajo: "Supongo que más triste cuando no marca, habla bien de su gen competitivo”, alabó Borja.





Baptista: “Se nos hizo cuesta arriba con el segundo gol”







El técnico del Real Valladolid Promesas, Júlio Baptista, cree que su equipo puso en serias dificultades al Deportivo, pero al final las individualidades blanquiazules decantaron la balanza del lado de los locales.





“El análisis que hago es que estaba siendo un partido parejo, ellos estaban incómodos, pero jugar con futbolistas de otra calidad pasa factura. Estábamos jugando muy bien el partido, el segundo gol llega cuando tenemos la posesión del balón y te marcan y ahí se hace muy cuesta arriba”, comentó.





Y es que, a pesar de adelantarse en el marcador en los primeros compases del choque, el conjunto blanquiazul no estaba muy bien plantado en el campo, como admitió el míster del filial vallisoletano.





“Nosotros veíamos que a parte del primer gol ellos no estaban cómodos y en los momentos en los que teníamos el balón les hacíamos correr y daño. Pero no llegamos con ese desequilibrio que tenemos (en otros partidos) y cuando no consigues crear las ocasiones para materializarlas los rivales se ponen más cómodos en el partido, sobre todo por la calidad de los adversarios”, reseñó.





Candidato a subir

Para el exfutbolista, el cuadro de Borja Jiménez es favorito al ascenso a Segunda. “Por el nivel de plantilla, por los jugadores, por presupuesto, es el candidato para estar ahí arriba, ya que tiene jugadores contrastados, de altísimo nivel”, indicó.





No obstante, cree que el marcador fue abultado para lo que se vio sobre el terreno de juego. “Venimos aquí a intentar competir con nuestras armas, el partido no es para perder 3-0, pero contra equipos grandes la calidad de los jugadores se ve en los encuentros así", subrayó el míster durante su rueda de prensa telemática.