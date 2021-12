El Gobierno local realojará a dos familias más de A Pasaxe antes del desalojo

El Gobierno local espera poder reubicar por lo menos a dos de las siete familias que subsisten en el poblado chabolista de A Pasaxe antes de que expire el plazo fijado por Demarcación de Costas el día 20 de este mes. “Dous das sete abandonarán en breve este poboado e non vai quedar ninguén sen una opción de aloxamento digno”, prometió la alcaldesa, Inés Rey.



Esta alabó el trabajo de la Concejalía de Bienestar Social después de recordar que ya han salido 19 familias las que han sido realojadas en este mandato. Rey aseguró que se encuentran “nunha situación de normalidade”. Entre otras cosas, las trabajadores sociales se ocupan de localizar una vivienda donde puedan instalarse en régimen de alquiler subvencionado por un plazo de cinco años.





Los terrenos sobre los que se levanta el poblado son competencia de Demarcación de Costas





A muchos chabolistas no les convence porque se dedican a la chatarra, una actividad que exige mucho espacio para almacenar el material, algo que no pueden conseguir en un piso. Algunos ya han buscado terrenos en la periferia, pero no siempre se puede construir en ellos, lo que es un problema.









Representación legal







Las familias que todavía no han abandonado el núcleo están agrupados bajo una única representación legal, dos abogados que han solicitado al Ayuntamiento una reunión para. “A Concellería os recibirá si é oportuno –se limitó a comentar la alcaldesa–. Pero”.





En cuanto al futuro de los terrenos, que son dominio público marítimo terrestre y, por tanto, se hallan bajo la jurisdicción de Demarcación de Costas, el objetivo es que desaparezca su carácter industrial. La zona se destinará al esparcimiento, aunque no se construirá un paseo marítimo, sino que se devolverá a a naturaleza, poniendo así fin a casi 40 años de chabolismo.