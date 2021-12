Vecinos de Infesta exigen alternativas a la vía de enlace entre los polígonos y la A-6 y la AP-9

Vecinos de Infesta convocan una concentración para el sábado. día 11 de diciembre, en la plaza de los Irmáns García Naveira, para expresar su rechazo a la conexión entre el Polígono Industrial de Piadela con la A-6 y la AP-9.



Los residentes consideran que la vía atraviesa el núcleo y advierten de que continuarán con sus movilizaciones hasta conseguir que se retire porque “Infesta non se parte”, el slogan de la protesta, prevista para las 12.00.



Desde el Ayuntamiento de Betanzos aseguran que el PXOM “no incluirá la vía planteada por el Ministerio de Transportes” y que la alcaldesa, María Barral Varela, remitirá un oficio al equipo redactor del documento “para que elimine, en este periodo de exposición pública en el que se encuentra el Plan Xeral de Ordenación Municipal, ese vial, que hace años planteó el ahora Ministerio de Transportes, antes Fomento, para unir el polígono industrial con la A-6 y AP-9 y que los redactores recogieron en el documento como recoge propuestas de otras administraciones”, señaló Barral.



La mandataria municipal señaló que esta decisión, trasladada por el edil de Urbanismo de Betanzos, Andrés Hermida, a los vecinos con los que mantuvo un encuentro informativo, significa que “no vamos a plantear alternativa” y “directamente, lo vamos a borrar del PXOM”.



La alcaldesa también aclaró que el Ayuntamiento de Betanzos sí conocía la existencia de esta vía, pero que “se trata de un documento que está en exposición pública y, por tanto, que está en fase, precisamente, de cambios” y, si bien “entiendo a los vecinos” y su incertidumbre, “no puedo entender a la oposición, especialmente el PP, que aprovecha este tema para hacer ruido y digamos, aprovechar que el Pisuerga para por Valladolid, para enredar y malmeter”, añadió Barral.



En este sentido, señaló que los populares participaron en la redacción del plan y asistió a más de una quincena de reuniones, t teniendo siempre a su disposición al equipo redactor, “y a pesar de todo eso, hablan de ocultismo y falta de transparencia”, cuestionó la regidora que, en relación con las movilizaciones, aseguró que “respeto la concentración, como no podía ser de otra forma, pero también le digo a los vecinos y vecinas, que mi despacho está siempre abierto para recibirlos y que en este caso, estaré siempre de su lado, primero diciéndole al equipo redactor que saque el vial y segundo, si en un futuro el Ministerio de Transportes lo volviese a plantear, estando del lado de los vecinos, oponiéndonos a esta conexión y que se planteen otras alternativas, aunque –insisto– esto no es lo que ahora corresponde, estamos en otro capítulo”.













Adjudicadas las obras de la avenida de Fraga Iribarne, entre O Carregal y As Cascas El Ayuntamiento de Betanzos aprobó la adjudicación de las obras de mejora de la avenida Fraga Iribarne y la construcción de una nueva rotonda, en el tramo comprendido entre la glorieta de entronque con la avenida del Carregal, y la glorieta de entronque con la avenida de Jesús García Naveira, un tramo que presenta un deficiente estado de conservación además de problemas de movilidad. La actuación está incluida en el Plan Único de Concellos (POS+2020) con un coste que superará los 210.000 euros.



Después de realizar un estudio técnico, se vio la necesidad de revisar los cruces con la avenida Juan García Naveira, donde se propone la introducción de una rotonda de un carril, así como en el encuentro con la calle Irmáns Martínez Santiso. La construcción de una rotonda y pequeñas isletas servirá para canalizar el tránsito y transformarán la intersección en incorporaciones, por lo que la accidentalidad potencial del cruce disminuye considerablemente, y también se plantea el refuerzo de la señalización.