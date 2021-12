La Semana do Pincho de Betanzos evidencia su consolidación al atraer visitantes pese a la meteorología

La Semana do Pincho de Betanzos volvió a atraer a cientos de visitantes hasta el más importante centro histórico de As Mariñas. La hostelería –al menos de momento y a la espera de que la meteorología cambie en estos seis días que restan– es unánime en la valoración y los vecinos se apuntan a la celebración atraídos por originalidad de las propuestas de esa edición, en la que concurre casi una veintena de establecimientos: Cafetería Plaza, Casa do Queixo, A Vaca Tola, Yocri, Café Lanzós, El Histórico, Adega Lastras, Cafe Bar Jenny O Bacel, Bar Paxeiro, Adega do Pino, Restaurante Cho, Jamonería El Ibérico, Restaurante Casanova, Bar Galicia, O Noso Lar, Vinoteca Versalles, La Travesía y La Goleta.



La intención de este tipo de iniciativas con tintes culinarios como las semana del pincho o de la tortilla no es otro que aprovechar las sinergias y optimizar la colaboración entre el comercio y la hostelería, para aliviar las consecuencias de la tesitura económica, fidelizar clientes y, a medio plazo, crear una imagen de marca con el sello de Betanzos.









Los hosteleros optarán al premio al mejor pincho y a una distinción “popular” que saldrá de los votos emitidos por las personas que durante los próximos días degusten los pinchos, cuyos precios oscilarán entre el euro y los 4.



Los clientes que voten para otorgar el premio popular deberán cumplimentar el cupón, debidamente cubierto y sellado en al menos cinco de los dieciocho establecimientos, para entrar así en el sorteo de tres experiencias gastronómicas para dos personas en uno de los Restaurantes da Biosfera As Mariñas-Mandeo .

































En cuanto a las valoraciones, un primer jurado elige a los cinco pinchos finalistas, y el domingo, profesionales del sector y representantes de diversas empresas colaboradoras elegirán de esos cinco al ganador de este 2021.



También habrá un concurso a través de las redes sociales de Betanzos tan Cerca (Twitter: @BetanzosCerca; Facebook: www.facebook.com/BetanzosTanCerca e Instagram:@betanzostancerca) donde, para concurrir, deben “subir” una imagen con uno de los pinchos participantes y un refresco de Coca-Cola con el hasthtag #PinchoBetanzos2021.