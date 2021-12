Un estudio sitúa a A Coruña como la segunda ciudad española con mayor conocimiento de inglés

A Coruña es la segunda ciudad con un mayor conocimiento de inglés, según el informe “EF EPI 2021”, el índice de nivel de inglés realizado por EF Education First, que evalúa el dominio de este idioma en adultos y clasifica a los países y regiones que no son angloparlantes según los resultados obtenidos.



Así, en el ranking español, la urbe herculina se sitúa solo por detrás de Bilbao, que lidera el manejo del inglés. El informe de EF Education First dota de una puntuación a cada lugar para proceder a su clasificación. Así, mientras A Coruña contabiliza 571 puntos, la ciudad bilbaína suma once más, 582.





Por detrás de ambas se encuentran empatadas grandes ciudades, como son Barcelona y Madrid, con 569 puntos cada una, mientras que a continuación se situaría Zaragoza, con 567 puntos.



Estas puntuaciones por encima de 550 significan que estas cinco urbes cuentan con un “nivel alto” de inglés de entre los cinco escalafones que utiliza el estudio: nivel muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.



Así, por debajo de las mencionadas, en nivel medio, se encontrarían ciudades como Alicante, Málaga, Valencia o Sevilla, todas ellas con puntuaciones entre los 520 y los 549.









Autonomías





El informe también detalla las puntuaciones que obtuvieron las comunidades autónomas, situándose Galicia como la tercera con mayor conocimiento de inglés de España.



El País Vasco lidera esta clasificación (571), seguida por Cataluña (570) y, a continuación, dos puntos por debajo, se situaría la comunidad gallega.





Las tres regiones, junto a las de Castilla y León, Madrid, Navarra, Aragón y Cantabria cuentan con el denominado “nivel alto” de inglés, según los datos obtenidos por EF Education First.









Media española





El estudio se engloba en todo el mundo, ya que se basan en resultados obtenidos de las pruebas de inglés “EF SET”, realizadas a más de dos millones de personas, pertenecientes a mas de un centenar de países.



De ese estudio global, la entidad concluye que el nivel global en España sigue estancado, y ya son ocho los años con esta tendencia, con lo que sería el país número 33 dentro del ranking mundial, en cuanto a nivel de inglés se refiere.



El nivel de España, basándose en la puntuación antes referida, se rebajaría al nivel medio, ya que estaría por debajo de los 550 puntos, con 540, concretamente.





La lista la lideran los Países Bajos (con más de 660 puntos), seguidos de Austria, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Portugal, entre otros.



“Desde hace 8 años el nivel de inglés de los españoles está estancado y no mejora, una situación preocupante y que evidencia al fracaso de las políticas educativas”, afirmaba el director en España de EF Education First, Xavier Martí, en relación al conocimiento mostrado, de media, en el país, un conocimiento que el estudio indica que aumenta la posibilidad de encontrar empleo.