Inés Rey renuncia a estar en la reunión de la Fundación Círculo de Montevideo al tener solo una mujer como ponente

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha descartado acudir a la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, que se celebra en Santiago de Compostela, al tener solo una mujer como ponente.





Así lo recoge en su cuenta de Twitter, mientras en una carta remitida para explicar su ausencia alude a problemas de agenda, pero pide también a los organizadores que reflexionen sobre este hecho.





"La igualdad empieza por escuchar y visibilizar a las mujeres. No participaré en ningún foro en el que no se tenga en cuenta la visión del 50% de la población. Sin mujeres no hay futuro", indica por Twitter en referencia a este plenario.

















Ya en la carta remitida a la organización, agradece la invitación y traslada que, "más allá de las dificultades de agenda", quiere exponer su "perplejidad" al comprobar "que de las 13 personas que figuran como intervinientes en las jornadas solo una de ellas sea mujer".





"Reflexionar, a finales de 2021, sobre las tranformaciones que ha comportado la pandemia de la Covid-19 obviando la aportación y visión del 50% de la población es, desde mi punto de vista, inasumible", expone en su escrito, incidiendo en la repercusión que la misma ha tenido en este colectivo.





"El papel de la mujer, su aportación y visión, no puede ni debe quedar relegado a una presencia testimonial en ningún foro o espacio de debate público", añade en su carta, en la que invita a "enmendar" el enfoque de la jornada y trasladar a la opinión pública una "aportación más representativa" de la sociedad actual.