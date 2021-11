A Coruña busca el mejor bocadillo

El Consorcio de Turismo y Congresos da Coruña, a través do su presidente y concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, presentó este jueves una doble cita gastronómica que se realizará este mes de diciembre con el VI Boucatise Festival do Bocata Gourmet y la segunda edición de las Jornadas Gastronómicas Territorio Atlántico - Reserva de la Biosfera. En el acto de presentación también participaron el gerente de Turismo, Moisés Jorge Naranjo, y el vicepresidente del Consejo de Dirección de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas, César Longo Queijo. "Son dos eventos que nos ayudarán a poner en valor la Dieta Atlántica y la filosofía do producto de proximidad, que harán que tanto la ciudadanía coruñesa como las personas visitantes que vengan en esas fechas disfruten con las elaboraciones y la calidad de los cocineros y cocineras de nuestra ciudad ", indicó el concejal de Turismo.





Este diciembre gastronómico empezará el fin de semana del 4 y 5 con la sexta edición del Festival del Bocata Gourmet: Boucatise. El certamen, que busca homenajear una de nuestras comidas más populares, hace un recorrido por la gastronomía y materia prima gallega de la mano de reconocidos/as cocineros/as de nuestra ciudad desde la filosofía street food. El Festival, que se desenvolverá el sábado y domingo entre las 12.00 h y las 17.00 horas en el Mercado de San Agustín, contará con las creaciones de los establecimientos A Parva, La Teresa, Greca Bar, La Conquista, La Cuchara Veggie, La Mansión 1783, Nana Pancha, Restaurante Óvera, Roots e Charlatán. También habrá opciones dulces de la mano de Habaziro y Café Veracruz. Todas las propuestas tendrán un precio de entre 3 y 6 euros.





Premios

Como novedad este año, al remate del evento, se eligirá el Mejor Bocata Boucatise 2021 y Mejor Bocata Boucatise 2021 – Maridaje Estrella Galicia. Se elegirán por votación popular votando con los códigos QR que habrá en cada uno de los puestos y están dotados con un premio de 500€ cada uno. Las personas que participen en las votaciones optarán al sorteo de experiencias gastronómicas en los restaurantes de Boucatise. Además, durante las dos jornadas habrá diversos showcookings de la mano de chefs coruñeses en los que se mostrarán las novedades y se impartirán recetas de cocina que serán también retransmitidos en el canal de YouTube de Turismo de A Coruña. Para asistir a ellos es preciso inscribirse en la web del festival. También habrá DJ’s y actividades infantiles para amenizar el ambiente.