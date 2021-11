Vecinos del Agra denuncian la gran dificultad para aparcar por las terrazas

El espacio que ocupan las terrazas de hostelería en los espacios de estacionamiento continúa en el punto de mira de los vecinos de la ciudad. En el Agra do Orzán las quejas se producen por la dificultad para aparcar que genera el hecho de tener menos plazas disponibles.





Las redes sociales se llenaron ayer de usuarios que decían “tener que sortear terrazas” al ir en coche y otros que, al pasear, aseguran que casi tienen que “echarse a la calzada para poder pasar”. La secretaria de la entidad vecinal de barrio, Marisol Mirás, coincide en la molestia que supone la ocupación del espacio público por estos establecimientos, aunque incide en que “es algo que ocurre en toda la ciudad, no solo en el Agra do Orzán”.





Para Mirás, hay que remontarse al origen del asunto, que si bien se ve agravado por la extensión de terrazas en estos estacionamientos, no es el principal problema. “Es más incómodo para aparcar, pero la cuestión es que seguimos dependiendo de los coches privados y de un transporte público que no tiene suficientes frecuencias ni horarios nocturnos”, dice.





Aparcamiento disuasorio

La secretaria de la asociación de vecinos relata que, antes que a los coches, “se le está restando sitio a las personas, pero si hubiese un buen transporte no habría que buscar sitio para estacionar”. Además, insiste en la necesidad de contar con un aparcamiento disuasorio en la zona, algo que, según ella, ya se tendría que haber hecho con la creación de la Tercera Ronda.





Sin embargo, Mirás opina que no hay que culpar a los hosteleros de esta medida. “Las terrazas en la calle Barcelona, por ejemplo, también ocupan un espacio desmesurado, pero si no hay control por parte del Ayuntamiento, los propietarios de los bares no tienen culpa”, comenta.





Las quejas en redes sociales no solo mencionaban el Agra do Orzán. Os Mallos también fue un barrio señalado, donde hay locales que, además de contar con terraza en la acera, han ampliado sus mesas también a la calzada.





El Ayuntamiento anunció hace dos semanas que los hosteleros podrán conservar las terrazas de sus locales en las plazas de aparcamiento. La alcaldesa, Inés Rey, anunció que se formulará una modificación de la ordenanza de terrazas.