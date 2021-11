Las siete estrellas del Concerto da Ilusión 2021 deslumbran en Santa María

“É unha das citas máis agardadas polos nosos mozos, que está na axenda de todos os que seguen a



actividade cultural da cidade”, señala la alcaldesa, María Barral, para destacar la especial significación del Concerto da Ilusión de la Banda Municipal de Música de Betanzos, en el que este año se presentan como nuevos integrantes tres niñas y cuatro niños: María Meléndrez Rodríguez (clarinete); Mar Rodríguez (violonchelo): Rocío Abrodos (trompa) Marcos Suárez Rivas (tuba); Sergio Abrodos Sobrino (saxofón); Diego Caamaño González (trombón) y Álvaro Cegade Martínez (trompeta), que son las siete estrellas de este 2021.



La actuación, uno de los actos alrededor de la Festividad de Santa Cecilia, es uno de los eventos más entrañables de cuantos organiza la institución municipal con la colaboración de Amigos da Banda de Betanzos, porque invita a los vecinos “a compartir un sono, o dos debutantes que, sobre o mesmo escenario que os seus veteranos, experimentarán as emocións propias dunha estrea” para convertir Santa María do Azougue en el más singular de los auditorios de As Mariñas, “nesa fábrica de sonos que anuncia o Nadal”, indicaron desde el Gobierno de María Barral.









Emociones





En el concierto, que anuncian a mediodía con bombas de palenque, concurren la emoción de los noveles y de sus allegados, que visten por primera vez el uniforme azul marino, y el orgullo de los responsables y los compañeros de la Banda de Música Betanzos, desplazados casi al completo hasta Santa María desde su espacio en Os Cabildos, en el Centro Cultural de San Francisco.



En cuanto a la agenda de noviembre, hasta el día 27 seguirá abierta la muestra de obras del I Concurso de Fotografías do Camiño Inglés, que puede visitarse en la sala de exposiciones Jesús Núñez del Edificio Archivo (Liceo).





En la actuación, celebrada en O Azogue, tres niñas y cuatro niños se presentan como nuevos integrantes de la Banda Muncipal de Betanzos







En el Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC) hasta el próximo 20 de diciembre se expone “Sin Rumbo”, una selección de obra gráfica de gran formato, así como la creación ganadora del Premio Internacional de Arte Gráfico 2020, de la que es autor Adair García (Mexico).



Las actuaciones musicales volverán el día 28 para clausurar el LIII Festival Santa Cecilia que, como hace más de medio siglo, organiza cada noviembre la Coral Polifónica de Betanzos. La agrupación, decana de las entidades culturales de la ciudad, ofrecerá un concierto a las 19.00 horas en el Aula Xulio Cuns del Archivo.



Un día antes, el sábado 27, Avelino González representará los monólogos Chistes que Foron Contos, en el Aula de Cultura Xulio Cuns a partir de las 20.00.