El Parlamento de Galicia analiza cómo “blindar” las Brañas do Deo

El Parlamento de Galicia debatirá el martes una iniciativa del BNG para declarar Rede Natura las Brañas do Deo, entre los ayuntamientos de Aranga, Oza-Cesuras y Curtis.





“As Brañas do Deo son un conxunto de humidais, principalmente breixeiras e turbeiras, situados na conca do Deo, afluente do Mandeo”, indicaron los nacionalistas, quienes explican que “constitúen un espazo de grande valor ambiental, social e paisaxístico” y que esta protección aseguraría su conservación “fronte aos proxectos de parques eólicos do Monte do Gato e o proxecto de plantación de eucalipto na zona”, señaló la diputada Mercedes Queixas.





“A inclusión das Brañas do Deo na Rede Natura para evitar os riscos de destrución e degradación e perda irreversíbel de hábitats e de especies ameazadas por estes proxectos enerxéticos e de plantación de eucalipto”, añadió Queixas antes de reiterar que “hai un mandato da Unión Europea de darlle a máxima protección a estes hábitats que actualmente se ven ameazados”, sin que ninguna de las propuestas de la Xunta para proteger aproximadamente 3.400 hectáreas supusieran “a adopción de medidas efectivas para garantir a súa conservación”, apostilló la diputada del BNG.