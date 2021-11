Alvedro Vuela Más Alto lamenta la pérdida de “la ruta estrella” a Heathrow

Las ofertas presentadas para el concurso público del Consorcio de Turismo para ampliar las rutas en el aeropuerto de A Coruña acumulan reacciones. Ahora, la plataforma Alvedro Vuela Más Alto lamenta la pérdida de la ruta estrella con Heathrow, el principal aeródromo de Londres.



“El éxito o el fracaso del concurso venía en gran medida impuesto por la ruta con Londres y ha sido una apuesta pobre, ya que no es un vuelo diario, y a un aeropuerto que no es HUB” Este último término se utiliza para definir un aeropuerto que es un centro de conexiones entre rutas.



Si bien desde la plataforma de apoyo a Alvedro consideran positivo que el Ayuntamiento se empiece a mover “y se nota el empuje e interés del nuevo gerente del Consorcio”, el aspecto negativo se centra en no haber logrado ni estos destinos HUB ni la conexión con Heathrow. La apuesta de Volotea es también aplaudida, viendo “con buenos ojos todo lo que puedan sumar ellos”.



Así, desde Alvedro Vuela Más Alto definen el interés de la aerolínea como “una buena baza para sumar rutas, incorporar competencia interna dentro del aeropuerto y aumentar pasajeros en rutas no afectadas por la Alta Velocidad que llega en septiembre”. Como peticiones de cara al desarrollo de las rutas ofertas en el concurso, la plataforma insta a centrar todos los esfuerzos por cambiar Gatwick con Heathrow, además de entender que el objetivo a nivel nacional “es dotar de frecuencias las rutas que ahora han salido, aunque vemos muy escasa la oferta de dos vuelos semanales en rutas muy demandadas como Valencia”.



Londres, París, Valencia, Málaga y Gran Canaria son los destinos ofertados por las compañías aéreas en el concurso público convocado por el Consorcio de Turismo el pasado mes de octubre. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, confirmó este viernes el interés de las aerolíneas por participar en el concurso del Ayuntamiento para promover el tráfico de pasajeros desde Alvedro.