Afundación continúa con su ciclo de cine italiano con la proyección de “La grande bellezza”, “La migliore offerta” y “La giovinezza”, títulos que podrán verse en la sede de la entidad hasta el lunes 29.





El filme “Call me by your name” fue proyectado el pasado lunes, mientras que los otros se pasarán –en versión original subtitulada– a las 19.00 horas los días 15, 22 y 29, respectivamente.