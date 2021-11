Cedric: “Estamos dolidos, queremos superar este momento”

El racinguista Cedric reconoce que el técnico Guillermo Romo les aleccionó tras la derrota en el Reino de León, donde el equipo perdió por (0-3) ante la Cultural Leonesa.





“Estamos dolidos porque no era lo que queríamos. El entrenador nos ha dado una charla que nos ha ayudado bastante a superar la derrota del Reino de León, tenemos ganas de entrenar y, por supuesto, de que llegue el partido ante el Bilbao Athletic de este viernes para revertir la situación”, comentó el delantero durante su comparecencia de prensa.





Resumen del partido

Para el atacante nigeriano el encuentro empezó bien para los racinguistas, pero se fue poco a poco complicando. “Teníamos bastante controlado el primer periodo. Atacábamos más que el rival, teníamos más ocasiones claras que ellos, es el partido de los que llevamos en el que hubiera sido más justo irnos con un resultado a favor o, al menos, no irnos por detrás. Nos marcaron el primer tanto en esa última acción del primer periodo, eso no nos puede pasar y tenemos que aprender de ello”, analizó.





“A ellos el tanto les dio el subidón, les hizo creerse que podían llevarse el encuentro y para nosotros fue un golpe duro que intentamos asimilar, pero cuando nos dimos cuenta nos encontramos con el 2-0”, indicó el atacante.





Asimismo, el ‘nueve’ explicó bajo su punto de vista la acción que supuso su expulsión y apuntó que no había maldad en su comportamiento, aunque se mostró crítico y aseguró que tenía que aprender de esas situaciones.





Comentó que se levantó “para recriminar la entrada que me hacen, nunca con maldad. Es cierto que el rival está encima de mí y entiendo la interpretación del árbitro. Yo me equivoco, tengo que aprender a actuar de otra manera en estas situaciones y pido disculpas por mi tarjeta roja. Tengo que aprender de ello y ahora me toca, ante el Bilbao Athletic, apoyar al equipo desde la grada”.





El ariete racinguista, de cara a la visita de los vizcaínos, explicó que “somos una plantilla de 22 o 23 jugadores, no podemos depender de uno o de otro. Los que estén defienden el mismo escudo, están aquí porque tienen calidad para ello y van a dar el 100%. Estoy convencido de que lo van a hacer porque están más que preparados para ello”.





En lo referente al entrenamiento de ayer, este estuvo marcado por las ausencias de los lesionados Soko, Unai Medina y Carlos Castro, que se ejercitaron en solitario (los dos primeros trabajaron en el campo uno junto al filial Cañizo y el tercero permaneció en el gimnasio). Mientras que Pablo Torre, que ya se ha incorporado a la concentración de la selección sub-19, no acudió a La Albericia.





La presencia de los tres actuales inquilinos de la enfermería en el choque ante el Bilbao Athletic dependerá de su evolución, mientras que causarán baja segura para el choque además de Pablo Torre los sancionados Cedric y Eneko Satrústegui.