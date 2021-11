El menú coruñés que conquistó a los espectadores de MasterChef Celebrity

La resaca que ha dejado MasterChef Celebrity todavía pulula por A Coruña porque lo cierto es que el reality de RTVE ha reafirmado lo que ya se sabía de esta ciudad Atlántica: que su belleza no conoce límites y que se come como no se come en ningún sitio. Y, sobre todo, que no hace falta que venga alguien de fuera para reiterar que nuestra gastronomía vale su peso en oro. Pero, dejando a un lado las polémicas, lo que está claro es que el chef Estrella Michelín, Luis Veira, preparó con esmero la grabación del programa en el mes de junio, diseñando un menú degustación que aunó los sabores más representativos de la cocina gallega, con guiños a la gastronomía coruñesa y a sus fiestas. A pesar de que el resultado final presentado por los celebrities no haya estado a la altura de las expectativas del chef, lo que queda claro es que A Coruña aprueba con matrícula en lo que a innovación culinaria se refiere. Y pueden dar cuenta de ellos los más de seis millones de espectadores que siguieron las andanzas de los famosos a su paso por la ciudad herculina. El menú no era sencillo, pero tampoco imposible. Unos dicen que les faltó organización, otros, un poco de empeño, pero en lo que coinciden todos los comensales -y eran unos 80- es en el excepcional nivel de materia prima utilizado al servicio del ingenio y la mano del chef de Árbore da Veira. No se pudo conquistar a los comensales, porque el cocinado falló, pero no cabe duda de que la propuesta gastronómica de Veira fue lo mejor de esta edición de MasterChef Celebrity.





El menú comenzó con un Steak Tartar de vaca gallega con mantequilla de cítricos, esferas de café y escabeche, que el propio Luis diseñó como “homenaje a ciudad de A Coruña” y a la emblemática noche de San Juan. Un plato concebido para “evocar esa mezcla de churrasco y sardina” que envuelve la ciudad la noche del 23 de junio. El primer plato fue un manifiesto de intenciones, el mar y la tierra aunaron sus mejores frutos para que la comanda brillase con un bogavante con jugo de algas, percebes y patata de Betanzos. El cocinero recordó a los celebrities que A Coruña está rodeada de mar y, por eso, la idea de este plato para poner en valor el “mar puro y duro en su esencia”.





El festín continuaba con una merluza a 63 grados con pilpil de pimientos de Padrón y, como colofón, de postre, membrillo con espuma de queso de Cebreiro, bica frita y aceite de vainilla y albahaca que, de haber sido preparado según los consejos de Veira, hubiese hecho las delicicias de los comensales. A modo de vaticinio antes de comenzar la prueba, el periodista deportivo Juanma Castaño ya advirtió al chef: “Busca un restaurante en Vigo, que este lo vamos a destrozar”. Poco podían imaginar los jueces y el anfitrión coruñés que esas palabras del radiofonista se iban a quedar cortas.





Desarrollo del programa

Los concursantes se reunieron con los jueces a pie de la Torre de Hércules, dejando entrar en las pantallas de la audiencia una panorámica majestuosa de la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo en funcionamiento declarado Patrimonio de la Humanidad. El menú hubiera sido un gran acierto si los concursantes hubiesen conseguido, al menos, cumplir con las expectativas del chef coruñés. Pero, formados los equipos, un mal ambiente se instaló en el grupo rojo con un tenso enfrentamiento entre la ahora exconcursante, Terelu Campos y la diva, Victoria Abril a punto de echarse los trastos a la cabeza y el resultado no pudo ser peor: ni patatas de Betanzos, el bogavante pasado, las elaboraciones a medio hacer y unos jueces avergonzados por tal desbarajuste en las cocinas improvisadas en los exteriores del restaurante Árbore da Veira.





No cabe duda de que los asistentes a la grabación pudieron salir con hambre tras un cocinado infastuoso en el que la climatología tampoco ayudó, pero A Coruña y, en concreto, el Monte de San Pedro, cuenta con un entorno tan privilegiado que es difícil llevarse una mala impresión después de una jornada gastronómica, incluso, fallida.





Emisión en prime time

Lo más importante de la emisión fue la ciudad. El personal técnico del programa recaló unos días antes de la grabación para captar imágenes de A Coruña, que brilló como lo que es, una ciudad referente, de alma atlántica y hermosa por todos sus rincones. La Plaza de Lugo, la Torre de Hércules, la Rosa de los Vientos o el Monte de San Pedro lucieron imponentes en las pantallas y los coruñeses solo pudieron sentir orgullo de una ciudad que enamora aunque llueva o haga sol.





Los platos





ENTRANTE: Steak Tartar de vaca gallega con mantequilla de cítricos, esferas de café y escabeche









PRIMERO: Bogavante con jugo de algas, percebes y patata de Betanzos.









SEGUNDO: Merluza a 63 grados con pilpil de pimientos de Padrón









POSTRE: Membrillo con espuma de queso do Cebreiro, bica frita y aceite de vainilla y albahaca.