Inés Rey destaca el potencial económico de las empresas tecnológicas locales

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó ayer el potencial económico de las empresas tecnológicas de la ciudad y su área metropolitana, que ascienden a 505 y “facturan 1.100 millóns cada ano, case a metade do que factura toda Galicia” en este sector.



La regidora se expresó así en la presentación del anuario 2020-2021 del Foro Económico de Galicia (FEG), en el que se hace balance de la actividad económica de estos últimos 18 meses tras el estallido de la pandemia de coronavirus.



Rey alegó que el Ayuntamiento lleva “desde o primeiro momento traballando para facer fronte á crisis” y apuntó que A Coruña fue “a primeira administración que puxo en marcha axudas directas, o Presco, mesmo asumindo competencias que non eran propias dunha administración local”.



“A responsabilidade política que temos como goberno coa cidade, pasa por adiantarnos aos cambios, por brindar todo o noso apoio á innovación tecnolóxica, ao noso talento emprendedor, e a todo aquilo que, máis pronto que tarde, será o motor económico do mundo no que vivimos. O que xa é unha realidade a nivel global, empeza a selo tamén a nivel local. Temos que ser capaces de dar forma a un auténtico ecosistema galego de empresas tecnolóxicas que converta Galicia nun gran polo de atracción de proxectos TIC”, apuntó.



Apostar por la investigación y emplear los Fondos Next Generation de un modo “útil” son otros objetivos del Ayuntamiento coruñés, dijo Rey, que concedió importancia a emplear en la recuperación una “hoja de ruta” como es el anuario del Foro Económico.



Como prueba de buena salud financiera en el Ayuntamiento, la mandataria coruñesa aseguró que la institución lleva “máis de doce meses aboando as súas facturas a proveedores en menos de trinta días”.