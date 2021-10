Álvaro Trilli da un paso atrás y Jaime Sánchez se entrena a menor ritmo

Después de unos días de trabajo con el grupo tras haber obtenido el alta médica de una lesión muscular, el canterano del Deportivo Álvaro Trilli ha dado un paso atrás en su vuelta a la dinámica habitual de entrenamientos y en la jornada de ayer en la Ciudad Deportiva de Abegondo se entrenó al margen de sus compañeros en una sesión que no completó Jaime Sánchez.



Trilli empezó como titular la temporada con el Deportivo ante el Celta de Vigo B (5-0) en su debut oficial con el primer equipo, pero después se lesionó con la selección española sub-19 y no ha vuelto a tener minutos de juego con el equipo herculino.



A principios de septiembre, el joven futbolista, uno de los integrantes del Deportivo que se proclamó campeón de España juvenil hace unos meses, fue diagnosticado de una lesión muscular en el psoas ilíaco de su pierna izquierda.



De esa primera lesión importante de su carrera, recibió el alta médica el 15 de octubre y entró en una lista de convocados para recibir al San Sebastián de los Reyes, aunque no tuvo minutos ni en ese encuentro y tampoco gozó de protagonismo en el siguiente, ante el Racing de Santander la semana pasada.



No obstante, cuando fue citado para el encuentro con el Sanse su técnico precisó que no iba a jugar salvo que por necesidad tuviera que hacerlo y abogó por tener “paciencia” para que su recuperación fuera óptima y no aparecieran “molestias” que sí había tenido en la anterior semana.



El martes, el futbolista no completó la sesión con el grupo porque los médicos querían “evitar cualquier tipo de precipitación” con el internacional español sub-19, tal y como informó el club.



Ayer, Trilli tuvo entrenamiento específico, al igual que el central Pablo Trigueros, que se repone de un esguince de tobillo que se produjo en el partido con Unionistas de Salamanca en el Reina Sofía, de césped artificial.









Jaime Sánchez y Noel





Además, Jaime Sánchez se retiró al vestuario de Abegondo antes de que concluyera el entrenamiento y no participó en la última tarea, un partido a mitad de campo.



El delantero Noel López, concentrado con la selección sub-19, no participó en la sesión de trabajo del Deportivo, que preparó la cita del próximo sábado con el Zamora en la décima jornada de la Primera Federación.



El punta tiene partido hoy y es muy probable que no tenga minutos ante el Zamora o que estos sean mínimos. En la anterior cita del Depor como local, ante el Sanse, el delantero de Silleda formó parte de la alineación.