Carlos Ramos: “El triunfo nos permite ir con otra cara a Riazor”

Carlos Ramos, mediocampista del Zamora, celebró que el conjunto rojiblanco consiguiera el pasado domingo poner fin a una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y sumara su segunda victoria de la temporada, la primera de los castellano-leoneses en el Ruta de la Plata.



“Era importante sumar los tres puntos como fuera y hemos mostrado lo que es el Zamora, la garra y el morir por el escudo. Ganamos, estamos felices y ojalá sea un punto de inflexión para nosotros”, manifestó el futbolista zamorano, quien aseguró que el resultado “nos permite ir con otra cara a Riazor” el próximo sábado.



El jugador subrayó que obtuvieron “tres puntos importantes” y que la escuadra rojiblanca demostró “esa garra” al imponerse al Calahorra (1-0).



“Lo que viene es difícil, de ahí lo importante de este triunfo. Sabemos quiénes son Depor y Badajoz, pero nos hemos quitado una losa de encima y seguro que vamos a darles mucha guerra”, añadió.



El capitán del Zamora fue el autor del gol que puso fin a la racha negativa de resultados al transformar un penalti.



“En momentos difíciles hay gente que tiene que dar pasos adelante, y yo como uno de los capitanes creo que el otro día lo tenía que haber dado, lo tiró Luque porque es un magnífico lanzador, estamos en eso que no entra, pero tenía claro que este era para mí”, dijo.









David Movilla





Los zamoranos sumaron su segunda victoria de la temporada, pero con un fútbol más práctico que brillante, una circunstancia que el técnico David Movilla considera que ahora mismo es lo que toca, dada la necesidad de puntos.



“Ahora mismo necesitamos ser el equipo que la situación requiere”, manifestó el preparador rojiblanco.



“La experiencia me dice que después de cuatro derrotas seguidas no se sale adelante con un buen partido”, reconoció el estratega.



“Tras perder cuatro partidos seguidos no se sale con partidos vistosos en el pase o en el juego. Queríamos crecer. Ante el Calahorra hemos sido el Zamora más práctico porque la situación, a nivel sentimental, emocional, clasificatoria y de cuatro derrotas seguidas, así lo demandaba. Y también porque hemos vivido otro tipo de experiencias competitivas este año. Otros días hacemos mejor juego, tenemos más ocasiones y no nos hemos llevado el partido, porque hay que dar respuesta a lo que la categoría demanda y eso tiene que estar por encima. Repito que en otros partidos estuvimos mejor que el rival en juego, ocasiones y productividad y nos fuimos de vacío. Pero queríamos crecer desde ahí, porque lo necesitábamos. Este resultado nos da confianza para construir más cosas desde ahí. Llevamos dos victorias en escenarios competitivos y tácticos similares”, destacó.



Para Movilla, “no se trata de empezar de cero”, sino aprovechar lo que el equipo ha aprendido durante estas jornadas.



“Tenemos que ver lo que la categoría demanda y lo que la situación actual demanda. Estas ocho jornadas nos tienen que dar la madurez suficiente para ver qué tipo de situaciones competitivas requiere el equipo”, argumentó el técnico del Zamora.