Gerard Valentín, “más cómodo” que nunca en Lugo

El extremo del Lugo Gerard Valentín explicó que el Burgos, al que se enfrentará el domingo en El Plantío, tiene “la idea clara de no encajar y a partir de ahí sacar resultados.





El conjunto burgalés es el que menos encaja en Segunda después de nueve jornadas junto a Zaragoza, Fuenlabrada y Oviedo, y es también de los que menos marca.





“El Burgos es un equipo que tiene las ideas claras de intentar dejar la portería a cero y no encajar y a partir de ahí sacar resultados”, explicó el futbolista catalán.





Sobre la dificultad de ganar fuera de casa para el Lugo, el exjugador del Deportivo dijo que, “tarde o temprano, si el equipo sigue compitiendo así, llegará la victoria”.





Valentín explicó que lleva tres amarillas y no cuatro, ya que le quitaron la que vio ante el Leganés, y valoró su papel esta temporada.





“Estoy encontrándome bien, contando para el entrenador, a gusto e inspirado a veces también y el equipo está cómodo y compitiendo”, declaró.





El futbolista fue preguntado también sobre su futuro, ya que acaba contrato este año tras haberse incorporado en el pasado ejercicio al Lugo procedente del Deportivo de La Coruña al rechazar su continuidad en el conjunto coruñés fuera del fútbol profesional. Ahora, es uno de los jugadores más determinantes de los lucenses en la categoría de plata, en una posición más adelantada que la que tenía en sus escasas apariciones en el Depor. “De eso pregúntame en la jornada 30. Aquí estoy muy a gusto, siempre he estado muy cómodo, pero en estos partidos es cuando más cómodo me he encontrado y eso siempre importa”, valoró Valentín sobre su vínculo con la entidad rojiblanca.