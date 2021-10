Hace 25 años: Vázquez pide ayuda para declarar Bens zona catastrófica y Kouba mira hacia Sevilla

El periódico del 17 de octubre de 1996 llevaba a su portada la preocupación de Francisco Vázquez por los presupuetos generales del estado y una cumbre de médicos generales en la ciudad.





La esposa de Mick Jagger pide el divorcio

Las continuas infidelidades del líder del legendario grupo Rolling Stones, Mick Jagger, de cincuenta y tres años de edad, parecen ser las razones que han impulsado a su seposa, Jerry Hall, a consultar a un abogado para iniciar los trámites de su divorcio del músico británico, según publicó ayer la prensa londinense. La modelo estadounidense, de cuarenta años de edad, se casó con Jagger en 1991.









El Eurotaxi circula ya por las calles de la ciudad

La Coruña es, desde ayer, uno de los ochenta núcleos de población españoles que cuenta con el servicio de "Eurotaxi" o taxi adaptado para minusválidos. Este vehículo está preparado para poder atender en condiciones óptimas de seguridad y comodidad a personas con problemas de movilidad, pero también podrá ser utilizado por todo tipo de usuarios. La adpatación realizada en los vehículos consiste en la rebaja del piso, el corte del eje trasero, el cambio del tubo de escape y la incorporación de un portón y una rampa mínima en la parte trasera del automóvil, lo que permite a las personas minusválidas viajar sentadas en sus propias sillas de ruedas.





Cerca de 60 guiones participan en "A Coruña... de cine"

Un total de 57 guiones cinematográficos se han presentado a la III edición del certamen de "A Coruña... de cine", que se fallará el próximo mes de noviembre. De los guiones seleccionados, tan sólo cuatro podrán ser plasmados en el celuloide, pero el Ayuntamiento se ha comprometido a continuar este programa más allá de 1997, año en el que previsiblemente concluía este proyecto impulsado por el gobierno local y la Escola de Imaxe.





Xosé Arias Díaz de Castro, director de la Fundación Luis Seoane

Xosé Arias Díaz de Castro, diseñador y uno de los mayores conocedores de la obra del pintor Luis Seoane, ha sido elegido en la última junta del patronato director de la fundación que lleva el nombre del artista gallego. Arias Díaz de Castro fue discípulo de Luis Seoane y es hijo del intelectual Isaac Díaz Pardo.









Vázquez exige a las insitituciones apoyo para declarar Bens zona catastrófica

El alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, manifestó ayer que necesitará el apoyo de todas las instituciones para conseguir la declaración de zona catastrófica del vertedero de Bens, así como partidas especiales de los presupuestos del Gobierno y de la Xunta para paliar los daños ocasionados. Por otra parte, el BNG de Cerceda, a través de su concejal Alfonso Sánchez Regueiro, felicitó al alcalde de La Coruña por su "reconversión ó ecoloxismo", siempre que sea "sinceira" y no obedezca a un "lavado de imaxe polas responsabilidades que puidera ter o governo municipal polo suceso no vertedoiro de Bens, nin unha manobra para presionar ó PP e conseguir algúns centos de millóns da Xunta".





Caixa Galicia se adjudicó el hotel Tryp María Pita por 50 millones

Caixa Galicia se adjudicó en la mañana de ayer el edificio del hotel Tryp María Pita por un valor de 50 millones de pesetas. La subasta, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 1, no contó con otros pujadores. La construcción fue subastada como consecuencia de la deuda hipotecaria que la empresa Explotaciones Turísticas de Galicia, propietaria del edificio, tenía con la entidad bancaria de Caixa Galicia por un montante de 292 millones de pesetas.









Kouba: "Sevilla es una buena solución"

Son días de soluciones los de esta semana. Petr Kouba tiene problemas con el castellano. Es uno de los puntos que juega en su contra en el Deportivo. Por eso ayer se expresó en perfecto inglés para decir que jugar en Sevilla sería una buena solución para él, ya que no quiere permanecer parado. "Poco puedo decir del Sevilla. Estos temas los lleva mi representante, aunque para mí podría ser una muy buena solución, ya que lo quiero es jugar. Esta situación no es buena para mí, porque ya no juego ni en la selección nacional de mi país".