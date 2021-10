Hace 25 años: Vázquez exige ayudas para Bens y ocho buses nuevos en María Pita

El periódico del 15 de octubre de 1996 abría su edición con la exigencia de Francisco Vázquez de ayudas para recuperar el vertedero y la presentación de nuevos buses de la Compañía de Tranvías.









El número de "internautas" ha crecido un 40 % en España

El acceso a Internet por parte de los usuarios españoles ha crecido un 40,5 % en los últimos seis meses. Solo durante el pasado mes de septiembre, este crecimiento fue del 14,5 %, “lo que pone de manifiesto la rapidez con que este medio se está introduciendo en nuestra sociedad”, según un estudio de Media Planning. El pasado mes de abril, el número de usuarios de Internet en España era de 487.000 personas, mientras que, seis meses más tarde, la cifra ascendía a 684.000 personas, lo que supone el 2 % de la población.









Carlos Casares é o novo presidente do Consello da Cultura Galega

O escritor Carlos Casares Mouriño foi elixido onte presidente do Consello da Cultura Galega, segundo confirmaron fontes do propio consello. O editor e escritor Carlos Casares sustitúe a Xosé F. Filgueira Valverde, recentemente falecido e que ocupaba o cargo desde o pasamento de Ramón Piñeiro. Onovo presidente pertence a este organismo en representación da Real Academia Galega.





Los gastos para recuperar Bens se sitúan en más de 5.000 millones

La recuperación de la zona afectada por la catástrofe registrada el 10 de septiembre en el vertedero de Bens supera las previsiones económicas señaladas inicialmente, y si en los primeros días estimaba que el montante oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 millones, ahora ya se baraja la cifra de 5.300 millones de pesetas (incluyendo los créditos técnicos, el IVA, el plan de seguridad e higiene, los costes adicionales de sellado y la regeneración de la zona). Francisco Vázquez, que los últimos días había centrado su actividad en los trabajos de contención y en conocer la propuesta de reciclaje aportada por Greenpeace, realizó ayer un análisis pormenorizado de la situación actual del basurero. El alcalde explica que se ultiman los diques laterales y urge concluir el muro frontal de contención ante el peligro inminente de desprendimiento de 80.000 toneladas. Vázquez sigue esperando ayudas concretas. El alcalde vuelve insistir en la declaración de zona catastrófica para Bens o en cualquier medida que pueda suplir la anterior y suponga una colaboración monetaria del Gobierno.









Ocho nuevos autobuses para la Compañía de Tranvías

El presidente de la Compañía de Tranvías, Isaac Prada, presentó ayer a los miembros de la corporación local en el incomparable escenario de la plaza de María pita los nuevos vehículos que integran la flota de este servicio urbano. Los ocho autobuses adquiridos por la empresa (con un coste de 22 millones por unidad) circularán por las calles de la ciudad, cubriendo las líneas 12 y 14 (Labañou-Residencia y Labañou-Castrillón), las únicas por las que hasta ayer transitaban viejos coches, más estrechos pero aptos para circular por esas calles. El gerente de la Compañía de Tranvías, José Prada, señaló que la renovación total de la flota se culminará en los próximos tres años, con la sustitución de los cerca de 25 autobuses antiguos que ahora se utilizarán solo para operar en caso de avería de los nuevos. Los vehículos están adaptados para permitir el acceso de minusválidos y cumplen la normativa de la Unión Europea en materia de medio ambiente.





Relacionan la agresión a un policía local con la creación de patrullas individuales

Los sindicatos de la policía local SPPL y UGT aseguran que la presión producida a un agente es consecuencia de la creación de patrullas individuales. Según el comunicado difundido por los sindicatos, el pasado día 11, un policía que patrullaba solo a pie por la calle de Juan Flórez trato de identificar un individuo que estaba ocasionando destrozos en el mobiliario urbano. Pese a que el agente logró atrapar al individuo en cuestión, éste comenzó a proferir insultos y amenazas al policía con "quitarle la pistola y pegarle seis tiros". El individuo repitió esta frase tres veces, siempre según los sindicatos, y el policía intentó proteger su arma con la mano, momento que aprovechó el agresor para cogerle el dedo pulgar y retorcérselo violentamente. El agresor pudo ser reducido con la colaboración de un policía local de Oleiros que pasaban esos momentos por la zona.









Destino: Yugoslavia

Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo, y el ex deportivista Zoran Stojadinovic, representante de Branko Milovanovic, se reunieron en la noche de ayer para afrontar el futuro inmediato del centrocampista yugoslavo. Como se sabe, Milovanovic mostró su interés en los pasados días de abandonar la disciplina del Deportivo, ya que estaba convencido de que John Benjamin Toshack no contaba con sus servicios, después de que el propio técnico blanquiazul declarase que le había defraudado deportivamente y que su fichaje se lo toma como "un fracaso" en su carrera deportiva. Ante esta situación, Branko Milovanovic aceleró la llegada de su representante a La Coruña con el fin de negociar su baja en el Deportivo. Stojadinovic comenzó a negociar ayer con el presidente blanquiazul su traspaso algún equipo de su país porque es consciente de que en La Coruña no tiene nada que hacer.













Liga Gallega Infantil de golf

El pasado sábado se celebró en el Aeroclub de Santiago en la última jornada de Liga Gallega de Golf que cumple ya su segunda edición con unos magníficos resultados en cuanto al número y a la calidad de los participantes. Tras las seis ruedas celebradas, el Aeroclub de Vigo se proclamó campeón absoluto al haber obtenido la victoria en cuatro ocasiones. La segunda posición correspondió al club La Zapateira de La Coruña, seguido de Domaio de Vigo y Montesalgueiro de Orense.