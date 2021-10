Los vecinos de Elviña denuncian el mal estado del suelo en el parque infantil de Pablo Picasso

Los vecinos del barrio de Elviña contemplan de forma diaria el mal estado del suelo del parque infantil de Pablo Picasso. La presencia de maleza en la zona de los bancos se junta ahora con las baldosas levantadas y el desnivel que existe entre el pavimento especial del propio parque y la acera de la calle.





Así lo expone el presidente de la asociación de vecinos, Leandro García, que relata un suceso ocurrido esta misma semana en esta área de recreo, denunciado por una vecina del barrio. “Este jueves hubo un pequeño accidente con un niño, que se tropezó cuando se iba a sentar en los bancos. El problema es que entre el parque y la acera hay una pequeña altura que no arreglaron cuando se hicieron las obras”, expone la mujer.





Suceso

Tras el accidente, que afectó a la boca del pequeño, se procedió a llamar al 061 y a la Policía Local.





Según cuenta esta vecina, se procedió a denunciar, pero los agentes “no ven el problema como algo grave. Dicen que la acera está bien, pero hay testigos que vieron cómo sucedió todo y esperamos que el Ayuntamiento entre en razones”.





Esta residente en Elviña considera que “un parque infantil no puede estar así. Tienen que poner una acera nueva donde no haya alturas en el suelo”. Este, además, no es el único signo de “abandono” que se observa. “Los bancos están cada vez más viejos y la maleza se los come. Los operarios no pueden ni cortar la hierba porque dudo que puedan acceder a ella”, comenta.





El presidente de la entidad vecinal recuerda que el cuidado de las zonas verdes del barrio, dicen, es inexistente y las diferencias con el centro de la ciudad son cada vez mayores. “Solicitamos que este barrio sea atendido de la misma manera que el centro, como es el caso de la plaza de Pontevedra”, concluye.