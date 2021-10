Curtis abonará el importe del agua a los afectados por el vertido al Carballido

El Ayuntamiento de Curtis asumirá el coste del agua de los vecinos afectados por corte causado por un vertido al río Carballido.





El incidente, el día 28 de septiembre, alteró “a potabilidade da auga tratada na ETAP da Ratona” obligando a declarar el suministro a través de las redes de distribución como “non apta para consumo humano e non potable ata o día 5 de outubro”, cuando los resultados de las múltiples analíticas certificaron su aptitud y la “volta á normalidade” a Curtis.





Así, a solicitud del alcalde del municipio, y con la intención de compensar los días que los abonados afectados estuvieron sin servicio, “vénse de realizar un cálculo do desconto a realizar no concepto de auga do recibo do terceiro trimestre do presente ano, próximo a facturarse”, indicaron desde el Gobierno de Javier Francisco Caínzos Vázquez.





Este descuento abarcará a todos los abonados, excepto a los de Polígono Industrial de Teixeiro, ya que no se vieron afectados al abastecerse de otra estación, a la que no alcanzó el vertido de purín realizado al río Carballeira.





El descuento se calculó con un porcentaje del 7,78%, ya que se acumularon siete días sin servicio sobre los noventa de un trimestre y, en caso de aprobarse, se sumarán hasta 2.489,64 euros, que abonará el Ayuntamiento de Curtis. La cantidad correspondiente a cada abonado se descontará de la factura de cada uno de ellos, que son un total de 2091.





Asimismo, el municipio anunció que elaborará con un equipo técnico “un protocolo para que dé cubertura en situacións deemerxencia por se se ve alterado nalgunha outra vez o servizo de abastecemento de auga econtinuará reforzando e ampliando o servizo de abastecemento para dispoñer de varias alternativase zonas de captación”, explicaron desde el Gobierno de Caínzos, que dará cuenta de estas propuestas a la corporación en un pleno que se celebrará el lunes 11.