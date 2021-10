Nolito critica el calendario: “Somos humanos, no máquinas”

El centrocampista del Celta de Vigo Manuel Agudo “Nolito” se mostró partidario de reducir el número de partidos que juegan las selecciones porque “los futbolistas somos humanos, no máquinas”.

“Yo lo he vivido con la selección española cuando tenía 29 años. Había momentos que la cabeza quería y las piernas no iban. Al final el cuerpo dice basta, que tengo más kilómetros que el autobús que va de pueblo en pueblo. Considero que los jugadores deben tener su descanso, pero si te llama la selección tienes que ir. Cuando yo iba, estaba cansado”, comentó en rueda de prensa.





Nolito reconoció que el Celta no ha tenido el inicio de Liga esperado, pero dejó claro que la plantilla está “a muerte” con el técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet.





“El Atlético, el Athletic, el Granada y el Cádiz vinieron a Balaídos a encerrarse, y no es fácil hacer un gol cuando el rival junta las líneas. O tienes la capacidad, o la suerte de marcar en el primer tiempo, o al final acaban teniendo oportunidades para marcarte. Tenemos que buscar soluciones, buscarnos la vida y adaptarnos”, avisó.





El gaditano dijo ser “optimista” porque, a su juicio, lo “mejor” para su equipo todavía está por llegar porque “podemos dar mucho más, esto es cómo acaba y no cómo empieza”.





“La diferencia de juego que observo entre los seis primeros y nosotros es que ellos son más efectivos. Estamos pagando muy caros los errores que estamos teniendo y no estamos siendo tan efectivos como en los últimos quince partidos de la temporada pasada”, explicó.





A nivel personal, Nolito reiteró su deseo de ampliar su contrato con el Celta, ya que finaliza el próximo 30 de junio de 2022.





“Ya no tengo lo del 65 por ciento -de partidos jugados- y la renovación ahora depende totalmente del club. Me imagino que cuando llegue el momento se hablará. Yo estoy muy contento aquí. Ya he dicho que si puedo me retiraré en el Celta de Vigo y si no puedo me buscaré la vida por ahí. Creo que puedo jugar un año o dos más”, subrayó.

Agencias - Pandora v3.92+1.0.0 IG