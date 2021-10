Proliferan los desechos voluminosos sin retirar en barrios como Os Mallos

Desde finales del año pasado, es habitual descubrir en algunos barrios desechos voluminosos amontonados junto a los contenedores. El procedimiento a seguir es llamar al 010 para que lo recoja, pero no todos siguen en el procedimiento, y el resultado es que a veces permanecen en la calle varios días. La Concejalía de Medio Ambiente denunció hace poco la mala praxis de los vecinos. “Este tema de los voluminosos ya viene siendo un mito”, protestó la responsable, Esther Fontán.



La edil asegura que, si un vecino llama al 010, en 24 horas el voluminoso (muebles, sofás, colchones...) está retirado. “Si ahora mismo nos llegara una llamada de que en la calle X número tal hay un voluminoso, puedo garantizar que dentro de unas horas ya no está”, insiste. A juicio de la responsable de la limpieza callejera, lo que ocurre es que “a la gente le resulta mucho más cómodo dejar los allí y olvidarse, como si no fuera con ellos”. Un comportamiento que a Fontán le trae de cabeza, y que le parece inexplicable “¡Es tan sencillo llamar al 010! Lo recogemos en nada. Vamos a tener que hacer una campaña informativa”.



Otro problema que se registra a menudo es cuando aparecen bolsas de orgánicos junto a los contenedores papel o vidrio, lo que indigna a la concejala: “Creo que es bastante evidente cuáles son contenedores de cada una de las cosas”. .Que consideran que es necesario un compromiso por parte de los vecinos. “Nosotros ponemos los medios, pero ellos tienen que poner la voluntad”.





Orgullo coruñés





“Mediante la campaña informativa, que comenzará próximamente, el Ayuntamiento trata de inculcar un “orgullo de ciudad”. “La ciudad para los coruñeses, para los que vengan de fuera, para que atraiga el turismo, y que nos den premios por ser la ciudad más limpia, más verde, y más ecológica de España. Y sobre, todo el orgullo de ser coruñés, un orgullo que tenemos todos y que tenemos que recuperar en los paseos, en las playas, y en las calles.



Para implicar a la juventud, la Concejalía de Medio Ambiente está recibiendo aportaciones de jóvenes que envían ideas para la recuperación de zonas con grafitis “feos” y que ellos consideran que podrían hacer alguna aportación, artística de niños en los jardines infantiles y por supuesto, con los adultos, que son los primeros que deben dar ejemplo con su forma de actuar.