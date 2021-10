Un póker de Adroher para volver a la victoria

CALAFELL 6 - 8 DEPORTIVO LICEO







Calafell: Edo; Jordi Ferrer, Escala, Mendes, Miras –cinco inicial– Xaus, Palau, Ordóñez, Gabarró.

Liceo: Carles Grau; Carballeira, Marc Grau, Di Benedetto, Adroher –cinco inicial– Oruste, Burgaya, Nahuel, Alex Rodríguez.

golES: 0-1, m.1: Adroher (penalti). 0-2, m.2: Adroher (penalti). 1-2, m.5: Miras (penalti). 1-3, m.7: Marc Grau. 2-3, m.15: Gabarró. 3-3, m.19: Gabarró. 3-4, m.25: Di Benedetto. 3-5, m.30: Adroher (penalti). 3-6, m.31: Adroher. 3-7, m. 35: Burgaya. 3-8, m. 37: Oruste. 4-8, m.39: Miras (penalti). 5-8, m.40: Ferrer. 6-8, m.48: Xaus.

árbitroS: López Expósito, Canto. Mostraron tarjeta azul a Mendes (2), Xaus, Escala, Miras y Di Benedetto.





Intensidad, goles y victoria. De todo probó el Deportivo Liceo, capaz de doblegar a un correoso Calafell que opuso resistencia hasta el último segundo. Tres puntos que suman un total de siete sobre nueve posibles, útiles para instalarse en la zona alta de la OK Liga.



Los liceístas tardaron dos minutos en colocarse 0-2, gracias a sendos penaltis transformados por Jordi Adroher. Sergio Miras, ex del club coruñés, consiguió recortar distancias en el minuto 6, en otra pena máxima para mantener alerta a los visitantes.



El responsable de ese penalti, Marc Grau, se redimió anotando el 1-3 con un buen disparo lejano que abrió la veda de un partido oficialmente loco. Gabarró empató en cuestión de cinco minutos y, cuando quedaban tres segundos para el descanso, Roberto Di Benedetto marcó el 3-4 tras una excelente jugada individual. Todo esto tras un festival de azules que, al final del encuentro, se elevarían a un total de cinco, cuatro del Calafell.



El guion del regreso fue idéntico. Intensidad, lucha y Adroher con ganas de marcar goles. En cuestión de otros dos minutos (31 y 32) ‘O Mago’ anotó otro par para colocar el 3-6. Uno de penalti y otro en jugada individual.



Ello permitió al Deportivo Liceo escaparse en el marcador, aunque el Calafell de Ferrán López no se rindió.



Los locales lucharon y se toparon con Carles Grau, que detuvo una falta directa a Martí Gabarró. Posteriormente, los verdiblancos elevaron su renta hasta el 3-8 gracias a Jordi Burgaya y Maxi Oruste (primeros goles de ambos en la presente OK Liga). Llegó tarde el acierto del Calafell para maquillar el marcador.