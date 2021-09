El 092 interviene en un concurso de rap que no había sido comunicado

El parque de Santa Margarita acogió ayer un concurso de rap al que acudieron cientos de jóvenes que llenaron las gradas del parque. El organizador, un joven de solo 19 años, no tenía la obligación de pedir permiso, puesto que no estaban en la vía pública y eran menos de mil personas las congregadas, pero debería habérselo comunicado al Ayuntamiento, por lo que la Policía Local hizo acto de presencia. Sin embargo, no se llegó a disolver el evento, que pudo llegar a su conclusión entre aplausos.





Hay que señalar que el certamen se celebró al aire libre, pero también es cierto que los jóvenes se apiñaban al pie de las gradas para poder escuchar los versos de los raperos. En muchos casos, sin mascarilla, y también abundaban las bolsas llenas de bebida, como en cualquier concierto de este tipo. La organización se esforzó para mantener la distancia de seguridad, aunque resultaba imposible y, tras identificar al joven organizador, Pablo Martínez, la Policía Local (que había desplazado tres patrullas hasta el lugar de los hechos) decidió permitir que acabara el concurso, que ya estaba en la final de lo que sin duda fue un éxito de público, para “Flash Freestyle”.





“Una locura”

“Yo empecé con esto en 2018, al principio éramos cuatro gatos y ahora está lleno el anfiteatro. Somos muchísimas personas, es una locura. Es la comunidad de fans de las batallas de gallos”, explicó el joven promotor.





Este género enfrenta a varios cantantes que intercambian puyas, siempre en verso, improvisando, tratando de destacar con su ingenio para ganarse los aplausos del público. “Es una barbaridad, estoy muy contento”, confesó Martínez. Recientemente se ha celebrado la Freestyle Masters Series Championship, “Es como las champions y vinieron aquí dos de los mejores del mundo aquí, a batallar”, explicaba el joven, que no podía ocultar su satisfacción por el éxito.





Por la mañana se habían enfrentado 170 concursantes, que pasaron filtros (tres grupos diferentes de cincuenta aspirantes que batallaron entre sí) hasta que solo quedaron 30 que se enfrentaron entre sí ayer hasta que solo quedaron “Astro” un joven de Ferrol, y “Gazir”, el campeón del mundo que quedó el primero en el palacio de Vista Alegre de Madrid este mismo mes.





Al final, “Gazir” hizo valer su título y se hizo con la victoria, pero Martínez considera que “Astro” está a muy buen nivel: “Tiene mucho futuro en este mundo y puede vivir siendo profesional, seguro”.